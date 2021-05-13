急搶物資「賣場爆喪屍潮」　台大名醫揭院內現況：會怕就好

▲大賣場出現搶購潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內新冠肺炎疫情升溫，台大醫施景中表示，其實現在氣氛緊張並不是壞事，因為「大家安逸的日子過太久了，現在，會怕就好。」同時，他也希望大家能夠配合防疫措施，能打疫苗就打，能不要出門就待在家，像他也果斷取消了原先安排的旅遊行程。

台大醫施景中在臉書上發文表示，日前同業傳簡訊告訴他，「說他們醫院昨晚有傳出新確診病例（不明感染源）」，要他多多留意。他坦言，他一向很注意，連按電梯按鈕，都會拿出隨身攜帶的廢紙隔著按，然後出電梯再將廢紙丟進回收紙箱。

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▲民眾急囤貨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

施景中表示，隨著本土確診案例增加，生活也增添了不少緊張氣氛，除了股市大跌，現在也有民眾開始到大賣場搶購、囤民生物資。另外，疫苗門診也大爆滿，「大概台北市內都要約到6月多才有名額」，不過面對這樣的情況，施景中則表示，「其實，這也不是壞事。」

施景中語重心長的說，「因為我覺得，大家安逸的日子過太久了，現在，大家會怕就好。」他真的很希望民眾能夠配合防疫措施，有疫苗就快點去打，如果沒事就不要出門，像他原本也打算帶女兒去旅遊，現在直接取消了，「我今年的夏天，現在提早結束」，他會好好的上班和待在家。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「施P辛苦了，所有一線人員都辛苦了，願一切平安」、「大家辛苦了」、「醫生的文總人讓人安心」、「廢紙這招學起來」、「沒錯，會怕就好」、「真的要會怕才行，醫護人員辛苦了」、「團結防疫，台灣加油」。