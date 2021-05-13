新北市若封城？網點名「各行業GG」衝擊範圍太大：剛爬起來又被壓

▲雙北疫情嚴重，各地區實施消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

目前感染源尚有許多待釐清之處，新北市長侯友宜12日指出，「該封城就封城」，新北市已做好相關配套與最壞打算。假設真的實施封城，首當其衝的就是經濟活動，有些行業封城後沒辦法上班，會面臨停薪甚至被裁員的狀況，網友不禁好奇，「如果封城哪些行業會GG？」

原PO在PTT表示，封城不代表所有人都不用上班，有些行業可以居家遠端作業，民生相關的產業還是會持續進行，前提是必須符合防疫規定與提出完整應對措施，他認為「百貨、物流、金融、電信感覺都不會出事，但是其他非生活必須的就GG了」，究竟哪些行業會面臨最大衝擊？

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▲新北市已做好封城的最壞打算。（圖／記者呂佳賢攝）



網友紛紛指出，「百萬個攤販、夜市業者、東區、西門町會死一堆」、「牽一髮動全身，餐飲GG對全部人都有影響」、「問什麼行業不會GG比較快」、「旅遊業連國旅都沒得做再死一半」、「婚宴廣場吧」、「健身房」、「百貨你確定沒事？」、「實體電影院吧，在家線上看搶生意已經打臉一次了，這一年溺水掙扎，剛爬起來又被壓頭。」

據了解，目前疫情最新進度為「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」，代表病例間有互相關聯，不過現在還沒辦法確認人與人的連結狀況；此外，蘆洲病例（前獅子會長）曾去過萬華茶藝館，與萬華病例有人與人的接觸，可能是同一串往下延。陳時中透露，此消息讓疫情升到三級警戒的可能性降低，目前也沒有討論到封城的可能。