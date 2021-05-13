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瘋搶口罩！直擊賣場「3大箱全搬光」驚呆　網嘆沒必要：家裡一大堆

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民眾搶買口罩及酒精。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情捲土重來，新北、宜蘭出現６名「感染源不明」確診後，12日又新增16例本土案例，指揮中心宣布提升至二級警戒，許多民眾湧進賣場搶購物資，或是到藥局購買口罩，有網友昨（12）日晚上打算到賣場、藥局買口罩，結果全被搶光，讓他超級傻眼，「又要收心排隊領口罩嗎？」

原PO在PTT版上發文，昨日晚上出門要買口罩，走了幾間藥局都沒貨，店員也不確定還能不能叫到貨，便想說到賣場去晃晃，結果看到3大箱的口罩被搬光，「我剛好買到最後一盒，看前面都十幾盒在拿，一盒99元，店員說明天價格不知道，又要收心排隊領口罩嗎？還是台灣can help？不知道還有沒有，口罩我OK你先戴的卦？」

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對此，不少網友都表示，之前疫情趨緩時，已經備了一些庫存放在家，「去年買的還可以用兩年」、「還好之前每個月都定量買，你看要不要多跑幾家」、「先前就慢慢備了幾盒」、「家裡很多還不用買」、「沒鬆懈的應該都還有存貨」、「我都聽阿中的，每天蒸，從去年用到現在還在用」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友們認為根本沒必要囤口罩。（圖／翻攝PTT）

許多人猜測，掃貨的民眾可能是要拿來賣的，「買來賣的吧，不然誰需要這麼多啊」、「白X才掃貨，買來想高賣的也是白X，一堆人家裡都幾盒了」、「都已經過一年多的產能，還有人搶喔」、「每年都要來個幾次失心瘋搶購潮，這才是台灣味啊」。

也有網友呼籲，不要囤貨夠用就好，「別發瘋亂囤，絕對夠全台灣人每天都有」、「口罩產量現在這麼大，沒什麼好囤的啊」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也保證存量絕對夠，整個防疫措施啟動後大家不用擔心，相關PPE防疫物資在國內是夠的，不管是醫療院所或一般民眾作自我保護，量能都足夠，大家不用因為擔憂而搶購。

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