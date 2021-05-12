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清蒸大法螺超爽　陸網紅炫吃二級保育動物「下場慘！」

記者任以芳／綜合報導

珊瑚殺手大法螺被大陸政府列為保育生物，海南島一名美食網紅「阿壯鍋本人」以身試法，吃大法螺還發文炫耀。照片顯示，他和朋友一口氣吃10隻大小法螺，遭到網友檢舉後被警方刑事拘留。

美食網紅「阿壯鍋本人」粉絲有19萬人，日前他在微博錄製吃法螺觸法，視頻目前已經移除。不過，有網民檢舉該網紅去年就炫吃過大法螺。

▲▼ 大陸網紅吃二級保育動物大法螺觸法 。（圖／翻攝 青蜂俠視頻）

▲陸網紅吃二級保育動物「大法螺」遭網友檢舉。（圖／翻攝 青蜂俠視頻）

據「阿壯鍋本人」向警方供稱，當時吳姓友人在海南某處漁港用70元代價（單位：人民幣，同下）買下大法螺，大約長15公分，螺殼部分是橘紅色外型，十分漂亮。

之後，吳姓友人把大法螺送給自己，兩人夥同另一名友人立刻清蒸大法螺，不斷向網友炫耀口感，還謊稱大法螺價值1千元。同時把視頻發到微博、抖音等社交平台，賺取點閱流量盈利。

網紅「阿壯鍋本人」和兩名友人明顯違反危害珍貴、珍稀瀕危野生動物。海南警方11日發文，瓊海警方已對食用國家二級保護動物「法螺」的美食博主依法刑事拘留，請廣大網友珍惜、愛護瀕危野生動物，切勿以身試法。呼籲各大短視頻平平台及相關互聯網行業增強社會責任感，恪守底線，切實提高發行者和平台管理者的法律意識。

▲▼ 大陸網紅吃二級保育動物大法螺觸法 。（圖／翻攝 青蜂俠視頻）

▲ 大陸二級保育動物大法螺常年被漁民捕撈獲利，生存空間困難。（圖／翻攝 青蜂俠視頻）

據了解，大法螺（Charonia tritonis），在腹足動物中，是數一數二的巨無霸，有的可以長到半米長。主要分布在印度洋、紐西蘭、菲律賓、日本、海南島、西沙群島、加勒比海、印度尼西亞、大陸沿海一帶，生長於淺海珊瑚礁、岩石底。

珊瑚礁守護者的大法螺，是世界四大名螺之一，主食是珊瑚殺手「棘冠海星」。通常一隻30公分以上的棘冠海星，必須花費好幾天才能消化。大法螺可以維護海洋珊瑚礁生態，其存在十分重要。

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