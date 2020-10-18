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潛水教練帶女學員小琉球潛水　「餵食海龜」遭錄影下場慘

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▲潛水教練帶學員小琉球潛水，與女學員餵食海龜被送辦 。（圖／第5岸巡隊提供）

▲潛水教練帶學員小琉球潛水，與女學員餵食海龜被送辦 。（圖／第5岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

來自北部潛水教練帶了3位學員到屏東小琉球潛泳，被民眾拍到有餵食海龜行為，海巡署南部分署第五岸巡隊人員根據影片，20分鐘內找到涉案的教練及一名女學員，他們表示，帶秋刀魚要餵食海洋生物，但海龜游過來就餵食，訊後依違反野生動物保育法函送法辦。

▲潛水教練帶學員小琉球潛水，與女學員餵食海龜被送辦 。（圖／第5岸巡隊提供）

▲▼餵食海龜被拍下來。

▲潛水教練帶學員小琉球潛水，與女學員餵食海龜被送辦 。（圖／第5岸巡隊提供）

第5岸巡隊杉福安檢所18日上午11時許接獲民眾報案稱：「於小琉球龍蝦洞海域發現潛水民眾餵食海龜情形」，並出具一段所錄影片，立即動員全力追查，在20分鐘內，於龍蝦洞沙灘發現疑似影片中涉案之一男一女，帶回調查。

涉案的36歲潛水教練表示，他們來自北部地區，這次帶了3位學員南下小琉球潛水，他在活動前也有提醒學員注意不能有觸摸海龜等情事，但因為帶著秋刀魚下水，準備餵食其他非保育類海洋生物，海龜就過來，就餵食了海龜而觸法。訊後依法函送法辦。

第5岸巡隊表示，從登上小琉球的交通船船上撥放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，及海巡署於各大熱門水域遊憩景點以多國語言廣播宣導海洋保育注意事項，顯見生態保育重要性，呼籲從事潛水活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾亦不得有餵食行為發生，而帶團的潛水教練也要負起宣導學員相關注意事項，如有違法依法偵辦。最重可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。

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