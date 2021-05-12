疫情擴大...蘇貞昌稱人民鬆懈　她開砲：以前騙神明、現在罵人民

▲國民黨抨擊蘇貞昌卸責。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內出現感染源不明之本土病例，疫情警戒提升至第二級，行政院長蘇貞昌表示，「大家有比較鬆懈」、「大家該收心了」。對此，台北市議員游淑慧表示，該收心的不是國人，是國家隊，「有政府、會牽拖」、「以前騙神明、現在罵人民」。

游淑慧批評，今年疫情第一個破口是誰？是衛福部桃園醫院，一個直屬衛福部管轄的醫院，這波讓台灣邁入社區感染的破口是誰？是中華航空和其投資的諾富特旅館，一家屬於國家的航空公司，以及一家屬於桃園市政府要定期檢查的防疫旅館。

游淑慧指出，華航的董事長，是政府派任的，不但配合國家政策，還配合總統出訪走私菸品，為什麼台灣至今只有快到期AZ疫苗？是陳時中在採購疫苗的過程是堅守綠色意識形態的高姿態，跳過大中華區上海總代理直接向德國購買，以至於錯失5百萬劑的輝瑞疫苗。

游淑慧說，去年疫情緩和後，是陳時中部長帶頭鼓勵一直玩一直玩，還變成觀光代言人，甚至登上小巨蛋高歌疏壓。中央流行疫情指揮中心一級後，原本的指揮官本應該是蘇貞昌，結果蘇貞昌跑哪裡去了？躲得遠遠的，不時冒出頭來罵人。

「有功，蘇貞昌會做事；有過，台灣人民太放鬆。」游淑慧諷刺，該收心、該閉嘴的正是這些只會「做秀搶功、指責他人、梗圖誤民」的政客們，果然應了那兩句話，國民黨執政「大家罵」，民進黨執政「罵大家」。