　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情擴大...蘇貞昌稱人民鬆懈　她開砲：以前騙神明、現在罵人民

▲▼國民黨抨擊蘇貞昌。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨抨擊蘇貞昌卸責。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內出現感染源不明之本土病例，疫情警戒提升至第二級，行政院長蘇貞昌表示，「大家有比較鬆懈」、「大家該收心了」。對此，台北市議員游淑慧表示，該收心的不是國人，是國家隊，「有政府、會牽拖」、「以前騙神明、現在罵人民」。

游淑慧批評，今年疫情第一個破口是誰？是衛福部桃園醫院，一個直屬衛福部管轄的醫院，這波讓台灣邁入社區感染的破口是誰？是中華航空和其投資的諾富特旅館，一家屬於國家的航空公司，以及一家屬於桃園市政府要定期檢查的防疫旅館。

游淑慧指出，華航的董事長，是政府派任的，不但配合國家政策，還配合總統出訪走私菸品，為什麼台灣至今只有快到期AZ疫苗？是陳時中在採購疫苗的過程是堅守綠色意識形態的高姿態，跳過大中華區上海總代理直接向德國購買，以至於錯失5百萬劑的輝瑞疫苗。

游淑慧說，去年疫情緩和後，是陳時中部長帶頭鼓勵一直玩一直玩，還變成觀光代言人，甚至登上小巨蛋高歌疏壓。中央流行疫情指揮中心一級後，原本的指揮官本應該是蘇貞昌，結果蘇貞昌跑哪裡去了？躲得遠遠的，不時冒出頭來罵人。

「有功，蘇貞昌會做事；有過，台灣人民太放鬆。」游淑慧諷刺，該收心、該閉嘴的正是這些只會「做秀搶功、指責他人、梗圖誤民」的政客們，果然應了那兩句話，國民黨執政「大家罵」，民進黨執政「罵大家」。

ET快訊
快訊／陳時中：今天可能進入「第三級」　突向立院告假
快訊／台78自撞車禍！　2人死亡
快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　校園全部不開放
快訊／基隆也爆確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只
陳時中不願面對的真相！　揭密「雙北社區感染」不明感染源風暴
宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／新北畢業典禮改線上　三重、蘆洲、新莊、五股社區大學停課

蘇貞昌籲「收心防疫」　孫大千批：過去是誰一直要台灣人放心？

疫情擴大...蘇貞昌稱人民鬆懈　她開砲：以前騙神明、現在罵人民

本土+7 爆隱形傳播鏈　蘇貞昌憂社區感染宣布「防疫升級」

感染危機台灣卻沒疫苗　吳子嘉飆罵蘇貞昌：沒腦的「飯桶行政院」

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨「公投四個不同意」暫改網路溝通

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨看不下去：疫情惡化怪罪人民？

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／新北畢業典禮改線上　三重、蘆洲、新莊、五股社區大學停課

蘇貞昌籲「收心防疫」　孫大千批：過去是誰一直要台灣人放心？

疫情擴大...蘇貞昌稱人民鬆懈　她開砲：以前騙神明、現在罵人民

本土+7 爆隱形傳播鏈　蘇貞昌憂社區感染宣布「防疫升級」

感染危機台灣卻沒疫苗　吳子嘉飆罵蘇貞昌：沒腦的「飯桶行政院」

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨「公投四個不同意」暫改網路溝通

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨看不下去：疫情惡化怪罪人民？

彰化防疫升級！端午龍王祭縮小規模　學校暫停開放畢典取消

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

白內障要放到熟了再手術？　醫生破解迷思

快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

股匯雙殺！新台幣早盤貶值逾1分　來到27.97元

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

474家上市櫃股東會人數需控管　室內不得超過100人！

台中魚市場搬2.05億　吃下中部最大婚宴廣場停車場

師父救我！扮孫悟空被狂餵香蕉　景區工作人員崩潰：吃不下了啦

政治熱門新聞

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

台灣沒疫苗！吳子嘉飆罵蘇貞昌：飯桶危機

快訊／恐進入第二階段社區感染警戒　侯友宜將宣布新北防疫升級

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊　侯友宜3步驟力堵社區感染

不滿檢討報告！傳柯文哲怒飆「忍警察局很久」

快訊／國防部：即日起至6／30停止教召

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨「公投四個不同意」暫改網路溝通

本土+7 爆隱形傳播鏈　蘇貞昌憂社區感染宣布「防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

飼主確診！北市急安置毛孩「單獨隔離」

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨轟：怪罪人民？

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

基隆也傳確診者！陳時中未否認

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面