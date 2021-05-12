阿伯娶17妻生151子！「每晚5P大戰」還排時間表　目標娶100老婆

▲尼安德羅夜夜衝刺，稱娶妻是在進行一項大計畫。（圖／翻攝自推特「@EddieGore10」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中非國家辛巴威一名退役老兵平日不工作，膝下卻有高達151個孩子，而他說他不工作的原因就是為了滿足16個老婆。如今他迎娶第17個老婆，並發下豪願說目標要娶到第100個妻子進門。

綜合《每日郵報》和《大都會報》報導，這名辛巴威退役老兵名為尼安德羅（Misheck Nyandoro），今年已經66歲，他每晚都和夫人群中的4個老婆同床共枕，近日則迎娶了他的第17個妻妾。

尼安德羅向當地媒體《先鋒報》（The Herald）吹噓他的一夫多妻生活在38年前就已經開始，並稱這是一項計畫，「我正在做的就是要完成這個計畫」。他說從1983年開始貫徹一夫多妻的生活，至今都沒有停下擴大家庭的意願，打算做到死為止。

▲尼安德羅的妻子年齡差距大，老妻說他對性愛需求太大，難以滿足。（圖／翻攝自推特「@EddieGore10」）

現在尼安德羅擁有17個妻妾、151個孩子，他說如果有能力的話，計畫是娶100個女人，生到1000個小孩，彷彿這是一個展店目標。他說目前全職的工作就是滿足妻子們，為了組織他的工作，甚至還設計了一個時間表，好讓他和每位妻子過夜的時間能分配得夠平均，「我在時間表上規定的時間去上廁所，然後我滿足其中一個老婆，接著移往下一個房間。這就是我的工作，我沒有其他職業。」

尼安德羅還很驕傲地表示自己並沒有對每位妻子「一視同仁」，而是針對他們的特性做出「適性發展」，他在床第之間不會拿出同樣的態度，「我會根據太太們的年齡在床上做出不一樣的行為，在對待年紀比較大的妻子時，我的表現不會像在對待年輕妻子時那樣。」

養孩子相當花錢，但尼安德羅說他養育151個孩子並不覺得有任何經濟上的負擔，還說這麼一個「大家庭」實際上還讓他受惠良多，「我的孩子們很寵我，我經常從他們和我的繼子們那邊收到禮物和現金。」

這位一夫多妻的忠實擁護者宣稱老婆們都非常開心，但他打算再娶更多更年輕的女人進門，因為那些年紀較大的妻子都在抱怨的對性愛索求太多了。