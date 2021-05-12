本土+7！她怨4公升酒精250元漲到700元　網友曝口罩也漲了

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情11日一口氣增加7例本土個案，讓不少民眾相當擔憂。一名女網友同日深夜在臉書「爆怨2公社」PO文表示，指揮中心下午2時才宣布新增7例確診，結果她原本放在網拍平台購物車的4公升酒精，立刻從250元漲價到700元，真的超級傻眼。

▲疫情升溫，民眾紛紛開始採買酒精、口罩等防疫用品。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO提到，10日晚上結帳其他商品的時候，有看一下放在購物車裡的酒精，很確定一瓶4公升的酒精價格是250元，結果11日下午2時公布本土案例新增7例，傍晚再點進網拍平台一看，酒精的價格竟然從250元漲到700元，「到底為什麼不到24小時，酒精可以立刻漲快一倍啊！不開心！」

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沒想到文章一PO出，也有不少網友遇到相同的狀況並紛紛留言表示，「我也是看到250元活生生漲到750元，真的很誇張」、「發現口罩一夜漲了50元」、「剛剛朋友才在抱怨，上週訂兩瓶（酒精），一瓶255元，取消訂單後漲價到280元，晚上又漲成750元」。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

其他網友則建議原PO拒絕購買，與其在網路上買酒精，不如去附近的藥局或公賣局詢問，價格相對比較穩定，「還是有正常價位的啦」、「藥局現在一堆都已經恢復原價」、「這一般應該是販售商家私調的，如果是生產製造方，頂多在下次出貨時才會調漲」。

至於網拍平台的酒精是否已經漲價、貨源是否充足，實際前往各大知名網拍平台查詢，發現的確有部分賣家販售4公升的酒精，價格落在700元至750元左右，大部分賣家的售價則維持在300元至500元上下，而且尚有庫存，民眾還是可以透過網拍平台購入酒精。

▼網拍平台部分賣家採用登記制，民眾還是有酒精可以買。（圖／翻攝自網拍平台）