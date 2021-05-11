更新／冬山熱氣球停辦、「皮克斯」福隆沙雕季延期！活動異動懶人包

▲2021福隆國際沙雕藝術季原訂5月28日登場，因應疫情延燒，今宣布延後舉辦。（圖／福容大飯店福隆提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（11日）突然暴增7本土病例，其中5例位於宜蘭羅東，配合疫情指揮中心宣布停辦室內100人以上、室外500人以上的集會活動，各縣市接連取消或延期大型活動。《ETtoday新聞雲》統整活動異動消息，提醒大家，外出記得戴好口罩、落實勤洗手並保持社交距離，保護好自己與他人。

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▲2021碧潭水舞秀及星光草皮同步於今天落幕。（圖／新北市觀旅局提供）



停辦

2021碧潭水舞

原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前於今（11日）落幕，連同碧潭東岸設置約72公尺長、7公尺高的星光草皮光雕投影也會同步熄燈。





▲搭熱氣球鳥瞰宜蘭版伯朗大道稻浪美景。（圖／冬山鄉公所提供）

冬山熱氣球嘉年華

今年三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」停辦。冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5月29日稻浪音樂會和6月5日起共計4天的熱氣球嘉年華活動，不過，今年規劃的梅花鹿騎自行車彩稻田在6月底收割前都能看得到。

端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳、海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節

除了日前陸續宣布取消端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動，基隆市長林右昌今（11日）宣布，今年的海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節等相關活動，因應疫情決定取消。

台北市立交響樂團「維也納餘香－林昭亮與康戈爾德」音樂會取消



桃園龍潭龍舟競賽取消

▲想重溫「皮克斯經典」再等等，因應疫情加劇，2021福隆國際沙雕藝術季確定延期。（圖／福容大飯店福隆提供）

延期

福隆國際沙雕藝術季

2021福隆國際沙雕藝術季原訂5月28日開展，目前配合行政院指令，至6月8日前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展，延到何時還未定，會再另行公告。

淡水漁人舞台

原訂5月22日至6月6日每週六日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，重新舉辦的日期將視後續疫情走向再另行宣布，目前時間仍未定。

香魚川路跑

原訂5月15日舉辦的香魚川路跑已延期到9月18日舉辦。



澎湖花火節暫停至6月8日

嘉義故宮南院馬拉松延期

台南漁光點點活動延期