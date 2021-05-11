陪酒PK骰子！輸到全脫光「坐包廂任摸」　她曝：小姐比較敢玩

▲小姐在包廂與客人進行脫衣骰子遊戲。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名洪姓男子是一間小吃部負責人，而他僱用吳女、范女分別擔任經理、會計等職務，但3人卻容留3名坐檯小姐在店內，與不特定男客進行脫衣骰子、任男客撫摸胸部、下體、脫衣舞等猥褻行徑。對此，嘉義地院審理後，依法判洪男10月徒刑、吳女8月徒刑、范女7月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，該店的消費方式為每位小姐每2小時坐檯費300元，包廂費用則分為2800元、2500元，而3名小姐為了賺取更多小費，會於店內與客人玩擲骰子遊戲，如果客人獲勝，小姐則會將衣服脫去，並任由客人撫摸胸部、下體、跳脫衣舞，而洪男等3人明知此情況，卻未多做阻止，仍共同基於意圖使女子與他人為猥褻行為，而媒介容留以營利之犯意聯絡，由吳、范2人在客人打電話詢問消費方式時，向客人聲稱「小姐她們是會玩」、「裡面有秀、沒有算在消費裡，小姐比較敢玩，是私下給小費」等語。

3人以此吸引顧客前來消費，並從中收取包廂費，而整起事件直到警方前來搜索後，才因此曝光。對此，3名小姐也證稱，確實會在包廂內與客人玩骰子遊戲，如果小姐贏，可以拿走客人放在桌上的小費，如果小姐輸，就會一次脫掉一件衣服，最後全身脫光光陪客人喝酒，還會讓客人摸胸部、陰部。此外，小姐也證稱，全身脫光可以賺到小費400元，脫光全身之後會繼續陪客人做檯，幫客人倒酒，任客人撫摸身體，如果客人要求的話，小姐也會跳脫衣舞，跳一次是500元。

法官認為，3人容留小姐從事猥褻行為之行徑，已經敗壞社會善良風氣，考量3人的家庭經濟狀況、智識程度、犯罪手段等一切情狀之後，依共同意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利，分別判洪男10月徒刑、吳女8月徒刑、范女7月徒刑，如易科罰金，均得以新台幣1千元折算一日。

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