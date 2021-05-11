獨家／羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

▲宜蘭某遊藝場、商務飯店傳出突然大消毒，此圖為消毒示意圖。（圖／軍聞社提供）

記者張乃文／採訪報導

國內新冠肺炎疫情今（11）日驚傳一名新北市五股獅子會前會長確診，據了解，該名遭染疫的成員近日無出國史，與近期華航案、諾富特無關聯，「感染源不明」恐淪為社區感染破口。接著在宜蘭也傳出有某遊藝場緊急消毒，據了解為某電子遊樂場驚傳一名女員工確診，而其接觸者有一人採檢為陽性反應。有消息人士證實，蘆洲有一名確診案例，且感染源不明，而宜蘭為5人確診，但仍有待下午指揮中心進行說明。

針對新北市五股獅子會前會長確診的消息，《ETtoday新聞雲》記者致電五股獅子會求證，一名中年女子接起電話駁斥該消息「亂講」後即掛電話；國際獅子會台灣總會則回應，未聽說該消息，要再了解。中央流行疫情指揮中心對此表示，一切等下午記者會將由陳時中親自對外說明。

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今早宜蘭也傳出有某遊藝場緊急消毒，據了解為某電子遊樂場驚傳一名女員工確診，而其接觸者有一人採檢為陽性反應。不過，針對此事目前宜蘭衛生局不願證實，僅說一切情況以中央宣布為主，因此詳細情況仍有待指揮中心說明。

新北市、宜蘭驚傳出現感染源不明確診！行政院長蘇貞昌今（11）日中午11時55分突然前往「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據悉，會中蘇貞昌就COVID-19警戒標準提升至二級「出現感染源不明之本土病例」之應處預為準備，內容應包括權管業務作為之優化措施、現有活動之應處、無法因應之困難處。

指揮中心擬公布措施如下：

1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施,否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業;無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食；雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。