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不甩北京甜頭攻勢！中南美5國「拒用中國疫苗」...包括2斷交國

▲▼全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗，圖為印尼開始大規模接種科興疫苗。（圖／路透社）

▲全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗，圖為印尼開始大規模接種科興疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

最近台灣明顯感受到來自中國的強力壓迫，除了軍事上的威脅以外，隨著新冠肺炎（COVID-19）變種病毒襲捲全球，中國透過其本土藥廠研發的疫苗，屢屢進行外交攻勢，試圖拔取我國在中南美洲的邦交。宏都拉斯10日晚間宣布將透過薩爾瓦多向中國購買疫苗，薩國3年前與我國斷交，然而如今有報導指出，近年與我國斷交的巴拿馬、哥斯大黎加迄今為止仍未向中國採購疫苗。

中國在全球的「疫苗外交」佈局攻勢不斷！根據總部設在美國的《美洲協會暨理事會》（AS/COA）報導，至今中南美洲已至少有11個國家與中國生技藥廠科興集團（Sinovac）、國藥集團（Sinopharm）、康希諾（CanSino）簽約購入新冠疫苗，阿根廷、秘魯、智利的疫苗供應甚至以中國藥廠提供為主。

報導指出，其實中國在疫苗外交上的各種動作與攻勢其來有自，與我國維持邦交關係的巴拉圭今年3、4月疫情不太樂觀，平均每日新增病例都可以突破2千，然而全國700萬人口到5月3日的接種率僅為1.3%，疫苗接種速度緩慢讓當地民眾對政府極為不滿，甚至曾於4月在示威活動中向政府抗議。

面臨北京當局願意在疫苗供應上施予甜頭，使巴拉圭在外交上備感壓力，不過該國外長艾瑟維多（Euclides Acevedo）坦言，不會接受中國以外交為條件所提出的疫苗協議。對此，我國協助巴拉圭當局取得印度研製的「COVAXIN」疫苗200萬劑，其中有30萬劑已運抵該國。

▲▼巴拉圭每日新增病例數突破2千。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭每日新增病例數突破2千。（圖／達志影像／美聯社）

不過即便中國在疫苗外交的攻勢上來勢洶洶，有不少國家還是因為對中國疫苗的安全性與防疫效能產生疑慮，迄今為止仍拒絕採用中國藥廠的疫苗，而這些國家除了前述的巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜，竟還包括數年前與中國建交、改和我國斷交的巴拿馬與哥斯大黎加。

報導最後分析，北京當局以「一帶一路」大灑幣計畫，從2010至2019年在中南美洲投資的目標金額超過2500億美元，其中還刻意省略過與我國維持邦交關係的國家，造成這些被忽視的國家認為，在與中國的雙邊貿易上備受龐大損失，這使得我國的邦交國數量驟減至14國（應為15國）。

台灣只能以協助興建基礎設施、蓋數千棟住宅、強化當地醫療體系、設立獎學金制度等方式極力挽留邦交國，不過在援助上卻還是追不上中國的車尾燈。以2019年為例，當時我國的全球援助算僅約3.2億美元，然而中國卻有59億美元的預算，形成天壤之別。對此，美國只能運用在該地區的影響力，呼籲中南美洲各國勿對中國投懷送抱。

►外交警訊！友邦宏都拉斯要買中國疫苗　「親中前邦交國」幫接洽

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