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「南部當員工」什麼工作年薪破100萬　5項職業最多人點名

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲網友好奇，「南部什麼工作可以年薪百萬」，網友答案曝光。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣國土面積雖然不大，但南北差異卻頗為明顯，其中「南北薪資差異」一直是網友論戰焦點。一名網友在批踢踢表示，若單純擔任受僱員工的話，「南部有什麼工作可以年薪百萬」，文章分享後立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢八卦板表示，他非常好奇，如果不是自己創業當老闆，就是以單純的受僱員工來看，在高雄市、台南市及屏東縣等地，「南部有什麼工作可以年薪百萬？」

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其他網友看了文章後紛紛表示，「有你也做不來，乖乖去跑外送，做30天16小時吧」、「銀行員感覺有機會」、「南部有50萬就偷笑了，還100萬」、「投胎做傳產二代，跑車當玩具開」、「如果你是老闆，什麼員工讓你願意給到這麼高」。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲許多網友舉例，園區工程師、大學教授、老師及醫生等，年薪都有機會破百萬。（圖／翻攝自pixabay）

其中最多人舉的例子則是，像是「園區工程師、台南台積電」、「大學教授、老師」、「宮廟」、「醫生」等4種，還有許多工業、實業受僱員，像是「中鋼，台船員工，我爸的薪水是我現在薪水的3倍多」、「中鋼相關的，做幾年就100萬了」、「中鋼、台塑員工」等。

另外也有許多創業的例子，「農夫，你做得起來，真的賺到你會怕」、「養豬啦，低調默默賺」、「水產養殖吧」等。

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