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賴清德力推新行政中心黃偉哲放棄！　台南藍軍要求公布南科土地交易紀錄自清

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團議員，質問土地正義問題，要求地政局公布南科ABC區五年內土地交易紀錄自清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新行政中心不蓋誰獲利？台南市議員蔡育輝質詢地政局說，有人精準到買安南區土地，土地立刻變更獲取暴利，南科十幾塊浮動地，現在只剩7塊，當年大炒作台南新行政中心土地的人士，也是賺爆，他要求地政局公布南科ABC區五年內土地交易紀錄自清。

蔡育輝指出，公務員歷史定位以清廉為重，建商開放空間不開放，大門不開開狗門，也沒豎立開放空間告示牌，都發局審查通過後，完全成為建商享受容積獎勵的好處，卻沒提供公眾使用，六都中就是台南無開放空間管理辦法，台南市都發局設立各種委員會，重大計劃各項委員也會優先知道，之前總質詢關心的黑面琵鷺保留區議題，為何委員可以審查自己的案子，台南市現有都發局主管的各項委員會名單誰選的？是都發局勾起來由市長選的嗎？委員遴選、民間團體當府外委員的外聘名單是否有利益衝突迴避機制？

蔡育輝又表示，在安南區有很厲害的民眾買塊地很快就變更，還地於民政策也很精準就變更得到暴利，南科浮動區塊十幾塊現在只有7塊沒變動，以前有人說要蓋行政中心，要市府花幾千萬公共參與，說只剩3塊結果現在不蓋了，有人先知道買土地炒地皮，從1200萬漲到3000多萬，他要求地政局提供南科ABC區5年內土地交易紀錄，地政局敢接受檢驗嗎？

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李文俊問地政局特別農業區和一般農業區如何劃定？是市府自己認定嗎？在安定區有民眾反映，因為人為因素來開發，有關係才開發，沒關係就不理，港仔尾近高速公路劃為特別農業區和海寮劃為一般農業區，土地重劃全劃為特定農業區，國土規劃被農民罵死了，土地開發都發局應該要好好規劃。

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，以前都市計畫被劃定為公共設施的用地是否要解編，比如托兒所、學校、市場和公園都沒做，是否該解編？六甲有個國中用地因少子化3公頃解編作公園，現在針對不需要的公園市場用地學校是檢討重點，看審查陳情情況時間不一，全面展開專案檢討看每區時間有些案單純案已送內政部，這些地不解編在市區不開發會阻礙地方發展，希望送中央時間能縮短，麻豆工業區110公頃2021年將完工，滯洪池還未找到地，廠商如何進駐，希望市府能重視。

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰表示，國土計劃造成很多困擾，很多民眾都來陳情搞不清楚狀況，為何無法透過公聽會宣導，召開民眾不知參加發現時已完成公告，是否應透過民政系統，否則很多農友根本連何謂國土計畫、土地如何應用及運作都不知。

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，2019年結算書有兩項業務測量和開發工程執行率未達百分之百，預算規劃要審慎，不要搞到年底辦保留，對業務要用心去做，喜樹灣裡市地重劃進度涉及防風林解編，又做一個都市計畫變更，希望儘速進行工程規劃設計。

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，台南市都市發展未來會怎樣？到處種電會是台南市未來的都市發展嗎？現在只要農地取得合法魚電共生，不管位於市區或偏鄉每個區塊都種電都可以變成發電廠，會不會影響台南未來都市發展，可以針對各區是否適合種電挺身說明？還是認為這是其他局處的事跟都發局無關，告訴黃偉哲市長一但種電下去，整個區將看不到發展。

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，5年前有連署反映建平八街後面單行道6米拓寬到8米，整案卡到現在，安平區通盤檢討終於要送內政部審查，安平區卻有年輕議員只要其他議員處理圓滿地案子就來割稻仔尾，市府是否應公開來說明。

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賴清德行政中心黃偉哲.台南藍軍南科

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