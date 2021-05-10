案1187機師對社區較有影響　陳時中：華航內部有無法察覺的傳播鏈

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增4名與華航事件相關個案，當中1例感染源調查中是華航機師案1187，是日前確診的案1183華航飛行教官的接觸者，可傳染期間有公共場所活動史，指揮官陳時中認為該案對社區比較有影響。相較於諾富特飯店疫情群聚感染比較能夠控制，而華航內部可能有一個還無法察覺到的傳播鏈存在。

指揮中心今日公布新增與華航案情相關的個案，分別是3例本土與1例調查中。本土個案當中，案1186為諾富特飯店接駁車司機，曾經載過2名染疫房務，案1199與案1200是先前確診案1105機師的家人。陳時中表示，機師家人先前都居家隔離、曾檢驗陰性，對社區比較沒有影響；而司機於4月29日飯店清空時，採檢陰性後進入集中檢疫所，代表在29日之前並沒有傳染力，研判對於社區影響較小。

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至於感染源調查中的新增確診機師，陳時中認為對社區比較有影響，調查他今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，之後都在台灣，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司做相關訓練，接觸的可能性增高，最有可能是被1183接觸傳播；該名個案在可傳染期間也有公共場所活動史。

陳時中分析，目前從華航到諾富特整體情況，諾富特雖然到今天飯店仍有確診，但員工都在集中檢疫所檢疫，後續三名確診飯店員工都進到集中檢疫所，陽性後到醫院，外包、工讀等接觸者也都隔離採檢，即便有個案發生，疫情都相對比較能控制。

但是華航的本身從境外感染的風險、前段時間檢疫旅館可能的風險，加上模擬機訓練、同樣的交通工具，指揮中心擔心在華航內部是不是一樣有一個還無法查覺到的傳播鏈存在，進而決定調整清零計畫。