國人「從馬國開船回台」釀破口！指揮中心重申「外籍遊艇入港規定」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情未停，有國人從馬來西亞駕駛帆船抵台，引發關注。中央流行疫情指揮中心表示，依商港法第19條規定，船舶進入國際商港，應於到達港區24小時前填具船舶入港預報表，送航港局查核通過後，交由港務公司安排船席，如安排船席船長認為靠泊有危及船舶安全，應向港務公司反應，另外安排合適碼頭靠泊。

一艘馬來西亞籍阿弗桑特提1號帆船8日由國人駕駛返國，卻未依照防疫及商港法規定事先申請在國際商港管制區辦理各項入境檢查報抓包，相關單位接獲通報後，該船已停靠安平港管制區碼頭，並執行各項入境檢查，為杜絕防疫可能破口，船上5名人員已依規定進行居家檢疫，其餘2人留船預計5月10日進行居檢。

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指揮官陳時中表示，依照防疫規定，外籍遊艇必須進入國際商港管制區進行檢疫，阿弗桑特提1號帆船原預定直接進入興達港，由於興達港並非國際商港，所以該船改航向安平港，臨時在8日8點16分向航港局申請進港預報，雖不符商港法規定，航港局基於協助立場，仍執行進港審查作業，但因申請資料缺漏，在9點54分通知船長補正資料，船長於11點22分完成補件後，航港局即通過進港申請審核。

經查詢該帆船8日10時26分抵達安平港外海，13時09分通過安平港信號臺，前往高雄港務分公司安平港營運處指泊17號碼頭靠泊，但17號碼頭碰墊較大，船長擔心靠泊船隻會受損，經反應後，安平港營運處再改指泊13號碼頭，結果船長仍有疑慮，便將船航向港口北護岸海巡安檢碼頭停泊。

之後船長又自行將該船航向亞果遊艇碼頭並停靠，因亞果碼頭區並非管制區，無法執行各項安檢作業，經協調，營運處再指泊該帆船移靠港警辦公室前側水域警艇停泊區（7號碼頭旁邊）。

陳時中表示，該帆船於5月8日21時30分靠妥7號碼頭，港區CIQS及檢疫相關單位相繼進行通關及檢疫作業，23時40分疾管署南區管制中心完成遊艇上5名國人開立居家檢疫書，移民署在23時56分完成辦理5人入境，另2名船員留船至5月10日再處理居檢事宜。

陳時中強調，政府相關單位均依規定執行該帆船進港、通關及防疫等作業，杜絕防疫可能破口，後續將檢視該船入港及停泊是否有違失情形，將依蒐集事證依法裁處。

