酒駕激起全民公憤　江啟臣提案：酒測超標「直接沒收車輛」

▲警方執行酒測。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人黃暐瀚母親凌晨遭酒駕車輛撞擊亡故，肇事者在事故發生後，竟跑到超商買酒喝壓驚，引起公憤。為了徹底杜絕酒駕，國民黨立委江啟臣提出修法，酒測超標者之車輛應直接沒入，避免危害發生。

江啟臣擬提出「道路交通管理處罰條例第35條條文修正草案」，將酒駕者車輛直接沒入。他在提案內容指出，近來民眾對於酒駕深惡痛絕，政府亦透過修法提高罰則予以嚴懲以嚇阻酒駕惡行，惟仍有心存僥倖之徒，故除吊扣或吊銷其駕照，更應剝奪其使用車輛之權利，杜絕其再次於道路肇事之機會，以確保其他用路人之行車安全。

提案說明，查行政罰法規定對於違反行政法所定義務者，得處以沒入之處分，剝奪其使用財產之權利。現行《道路交通管理處罰條例》第35條第9項，僅針對酒駕累犯者訂有因酒駕肇事致人重傷或死亡沒入車輛之規定，對於初犯即致人重傷或死亡者訂甚至未訂有沒入車輛之規定，而酒測超標者更僅有吊扣駕照1至2年之處罰，致酒駕者仍得保有車輛。

提案指出，僅吊扣酒駕者之駕照，卻未對車輛有所處置，將使存有僥倖心態之酒駕者繼續保有車輛並於道路行駛，恐難達成遏止酒後開車之不當行為，防範交通事故發生之目的。爰提案修正道路交通管理處罰條例第35條規定，對於有違反本條第1項、第3項、第4項及第5項規定者，無待肇事致人重傷或死亡事故發生，直接強制沒入車輛，以徹底防杜酒駕者再次開車上路，危害其他用路人。

江啟臣日前也在臉書悼念黃暐瀚母親，他表示遺憾上次要對酒駕致死者增列「死刑、無期徒刑」法定刑修法因行政院反對、民進黨阻擋，最終沒有通過。

江啟臣說，黃暐瀚母親在母親節前夕發生這種噩耗，令人痛心難過；大悲無言，還要有多少生命枉死，才不再有酒後駕車肇事的憾事發生，到底該怎麼做，才能讓酒駕者不再有僥倖心態。

江啟臣也肯定黃暐瀚在聽聞消息後，還能秉持新聞專業，完成廣播工作，敬業精神，讓人敬佩。