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宿醉男大盲駕！追撞停等紅燈7機車5傷　押回警所竟呼呼大睡

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，將依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名22歲潘姓男子，8日上午駕自小客車，行台南市南區中華西路二段與健康路口時，車子追撞在路口停等紅燈的7部機車，造成5人手腳擦挫傷，分別送多家醫院就治幸無大礙，市警六分局金華所據報派員查處，潘男酒測值高達0.45，被帶回後竟在警所內昏睡，警方表示將待其清醒製作筆錄，依公共危險罪嫌送辦。

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，將依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據市警六分局金華所調查，22歲潘姓男子，涉酒後駕車，開車行經該路口時，車子失控追撞在路口停等紅燈的7部機車，警方到場馬上管制交通，並通報救護車到場救護，將5名手腳擦挫傷的騎士分送郭綜合醫院、永康奇美醫院等多家醫院急診救治，所幸無生命危險。

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，將依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，將依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局交通分隊也派員到場勘查測繪蒐證，警方對潘男實施酒測，酒測值高達0.45，明顯酒駕，警方將潘男帶回派出所上銬戒護。潘男向警方表示，7日晚上他與人飲酒，8日上午他以為酒已消退，而駕車想去公司，卻不慎肇事。潘男因不勝酒力竟在警訊前在警所昏睡不醒。

▲1名22歲潘姓男子，涉嫌酒駕肇事，駕車撞倒在路口停等紅燈的7部機車，造成5人受傷送醫，潘男酒測值高達0.45，將依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方為釐清案情，將被撞的7名騎士全部完成訊問筆錄，目前需等潘男清醒才能進行筆錄製作，將在完成筆錄後依公共危險等罪嫌送辦。

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