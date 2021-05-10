網紅人在機場！忽想起「預知夢」不登機了　見立榮迫降嚇壞：好玄

▲威力夢到預知夢。（圖／翻攝自Instagram／Willyliu威力）

記者曾筠淇／綜合報導

立榮航空的飛機今（10）日上午在松山機場迫降，機上70名旅客目前情況均安全，但無論如何，飛機迫降總讓人有些緊張。擁有近10萬名粉絲的網紅稍早在IG上表示，他疑似本來也要搭上那班飛機，不過因為睡覺夢到飛機出事而讓他打消念頭，怎料而後該航班真的迫降，讓他自己也覺得很玄。

飛機迫降總會讓人心慌，擁有近10萬名粉絲的網紅「Willyliu威力」事發後，在IG限時動態上分享他的預知夢。他曬出自己的機票，表示他人都已經到了機場，原本要和好友去北竿，但因為起了大霧，所以候補到南竿，「威力睡覺夢到我去峇里島飛機出事」，所以9時許他就和好友說不要出發好了。

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▲連好友都覺得很玄！（圖／翻攝自Instagram／Willyliu威力）

「Willyliu威力」直呼，「我有恐機症」，就算只是輪胎受損而迫降，他也會嚇得魂飛魄散，「我光是坐飛機遇到亂流，都會掉眼淚那種」，所以沒搭上該航班讓他鬆了一口氣，「真的是擋了一場大災！」

而威力的朋友見狀後，也忍不住驚喊，「真的是預知夢，我（起）雞皮疙瘩」、「好可怕！真的很玄」。

據了解，立榮航空的飛機今（10）日上午在松山機場迫降，民航局長林國顯證實，立榮航空該航班從台北飛往南竿要落地時，撞到右邊跑道，右輪有異物造成3、4號主輪受損。由於南竿跑道較短，因此該航班又回松山機場降落，目前機上70名旅客都平安，不過，運安會仍會積極調查事故原因。

▼立榮飛機爆胎畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）