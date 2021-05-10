快訊／印度29台商僑民今搭日航轉機返台　預計11:04降落松機

▲印度疫情極為嚴峻。（圖／路透）



記者賴文萱／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴峻，外交部9日晚間表示，印度返台包機破局。交通部長王國材今（10）日受訪表示，因為受到疫情影響，華航300多位機師居家檢疫沒辦法飛，因此無法達成包機任務，呼籲國人可搭日本航空航班到日本轉機再回台灣。據了解，今有29名台商、僑民會搭乘日本航空轉機返台，預計11:04降落松機。

日本航空指出，今約有29名在印度的台商、僑民會搭乘日本航空JL97航班經日本轉機回松山機場，預計降落時間在11:04。

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▲JAL日本航空。（圖／翻攝自Facebook／JAL日本航空台灣官方Facebook專頁）

王國材今出席立法院交通委員會前受訪證實，原先規劃華航飛航，但因為華航300多名機師正在居家檢疫，所以無法達成任務，現在是呼籲國人可搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉回台灣。

華航航班近來大減班，王國材表示，因為最近相關疫情影響，華航有對長程航班做減班動作，這是因應現行狀況的處置，國際上如果有航空公司不能飛，就是其他航空來頂替。

▲交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

根據最新檢疫規定，自今年5月4日零時起（抵台時間），過去14天內曾有印度旅遊史（含在當地轉機）之本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理。

外交部昨坦言，「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

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