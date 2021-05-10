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想要+1！超療癒「三眼怪」變身立體一卡通了　尬火箭包裝超欠收

▲▼三眼怪一卡通。（圖／翻攝一卡通蝦皮商城）

▲三眼怪變身成立體一卡通。（圖／翻攝一卡通蝦皮商城，下同）

記者蕭筠／台北報導

三眼怪迷快筆記！繼唐老鴨拖鞋款後，這次輪到來自《玩具總動員》裡的人氣角色「三眼怪」也變身一卡通了，6公分高的立體Q萌三眼怪，帶在身上十分療癒還兼具方便性，且這次更搭配太空火箭包裝，簡直超欠收，5月14日於指定通路正式開賣。

▲▼三眼怪一卡通。（圖／翻攝一卡通蝦皮商城）

▲6公分高的三眼怪一卡通療癒又兼具實用性。

這位來自外太空神秘披薩星球的朋友「三眼怪」，因為可愛又奇異的模樣，深受全球鐵粉喜愛，擁有超高人氣。這次三眼怪就化身3D造型一卡通，6公分高的三眼怪公仔可以隨身攜帶又能搭車消費，超可愛也實用，且還有火箭造型包裝，想買來收藏也超值得。

「三眼怪3D版一卡通」5月14日上午11時起於指定電商包括東森購物、momo購物網、PChome24h購物、蝦皮商城及Yahoo超級商城開賣，同天起指定實體門市有野獸國、一卡通台北服務中心、台北華山文創園區最強外星萌主爭霸戰台北對決擂台快閃店、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等也買得到。

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