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網友大推「好刷無腦卡」　讓你吃喝玩樂聰明賺賴點

▲「聯邦賴點卡」去年被許多網友大推為「好刷無腦卡」，真的有這麼厲害嗎？聽聽看民眾怎麼說！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

內行人都知道，使用信用卡累積消費回饋，花錢的同時也能夠聰明賺一波！像是屢屢在網路評比中名列前茅的「聯邦賴點卡」，去年就被許多網友大推為「好刷無腦卡」，真的有這麼厲害嗎？聽聽看民眾怎麼說！

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲「聯邦賴點卡」去年就被許多網友大推為「好刷無腦卡」。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

「有啊，我用它綁定手機LINE PAY，出門不用帶卡，而且它還有回饋LINE POINTS點數」、「我朋友有推薦我，他說這張刷保費超划算」「我知道，身邊朋友有辦，聽說很好用，我有想要辦，但一直沒去辦」ETtoday記者實際街訪後發現，耳聞過聯邦賴點卡的民眾約有5成，而且普遍給予正面評價，其中更有不少精打細算的小資族，早已被燒到入坑，而且一個比一個「懂刷」。

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲小資女對於聯邦賴點卡的藥妝店滿額回饋最有感。

「像我蠻常在屈臣氏買生活用品的，它現在6月底前單筆刷卡滿888，登錄還有送100元的刷卡金，我覺得蠻不錯的。」三不五時就會到藥妝店補貨的小資女，對於聯邦賴點卡的滿額回饋最有感。

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲男大生則懂得善用聯邦賴點卡的餐飲娛樂優惠。

「我有時候會跟朋友去原燒，還有陶板屋聚餐，知道它在王品集團旗下(刷卡)有8%回饋，所以我就趕快衝去用，我也喜歡跟朋友去看電影，去國賓影城的話，我記得有65折的優惠，真的還蠻划算的！」喜歡揪三五好友一起吃吃喝喝的男大生則善用聯邦賴點卡的餐飲娛樂優惠。

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲家庭主婦靠著聯邦賴點卡省下不少買菜錢。

「我們全家人的保費，都是用聯邦賴點卡來扣款，它不但有2%的回饋，而且還分期0利率，每個月如果刷滿8888，在一些超商、量販店，像是全聯、家樂福、大潤發、愛買、頂好，通通都有5%的回饋，幫我們家省下很多買菜錢。」照顧一家大小生活起居的家庭主婦，更大讚聯邦賴點卡是她的省錢神隊友！

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲在萊爾富消費，每筆享有LINE POINTS 1% 回饋。

聽完卡友分享的優惠全攻略，就知道聯邦賴點卡回饋LINE POINTS真的不手軟，在食衣住行育樂，各式生活場景消費，都能有點數入袋；另外，在萊爾富消費，每筆享有LINE POINTS 1% 回饋，如果是萊爾富會員，再享有Hi點2倍回饋；使用一卡通在全通路自動加值，可享每次最高LINE POINTS 5點回饋。

▲▼聯邦銀行,賴點卡,Line Pay,萊爾富。（圖／記者姜國輝攝）
▲一卡通在全通路自動加值，享每次最高LINE POINTS 5點回饋。

除了優惠版圖遍及吃喝玩樂各大通路，新戶核卡後30日內，消費累積滿888元(含)以上，還會直接送你LINE POINTS 300點首刷禮，1點就等於1元，可在線上、線下商店，兌換商品或折抵現金，刷聯邦賴點卡賺回饋、省荷包就是這麼輕鬆！

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聯邦銀行賴點卡信用卡回饋好刷無腦卡一卡通LINE POINTSLINE PAY

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