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陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制　網一看全懂了

▲▼許多老司機覺得單就身材而言，雞排妹早就贏了。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

▲雞排妹與網紅陳沂近日隔空進行攻防戰。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「雞排妹」鄭家純與網紅陳沂近日在網路上演攻防戰，陳沂不滿雞排妹深夜打電話對質，氣得公布對方的電話號碼，但雞排妹在直播中唸出「0955…」就讓陳沂尖叫打斷。對此，雞排妹晚間PO出一張網頁色調編號截圖，讓不少網友看完笑翻。

陳沂近日追著雞排妹狂打，多則貼文攻擊並tag，但雞排妹認為兩人明明有電話及Line，為何不直接把話說清楚，便在7日凌晨打電話給陳沂。事後，陳沂拒接電話，並將雞排妹的電話號碼直接公布。

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▲▼陳沂先賣她手機號碼！雞排妹神「色調出招」神反制　網一看全懂了。（圖／翻攝鄭家純臉書）

▲面對手機號碼被出賣，雞排妹9日晚間回擊。（圖／翻攝鄭家純臉書）

對此，雞排妹9日晚間在個人粉專PO出一張16進位的網頁顏色截圖說，「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」。

該文PO出後，不少網友將這幾天的事連結，瞬間有了新想法，「妳不要再玩她了，我怕她被妳玩壞掉」、「還以為是0955的x話，原來只是色號啊。鄭家純好強的反攻，超級佩服」、「大家也太會猜了吧，我只想說這個是賽色」、「我覺得網友可以猜到是電話也很強」、「只希望事情盡快平息，畢竟這樣下去沒有人勝出的。但是，自衞而作出的還擊還是必須。事情如何發展下去就看對方有沒有再挑起事端」。

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陳沂先賣她手機號碼　雞排妹晚間「色調出招」神反制

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