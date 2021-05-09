美CDC：新冠病毒可由「空氣」傳播　距離患者6公尺也會染疫！

▲美國CDC證實，新冠病毒可透過空氣中的微小物質進入呼吸道，進而傳播疾病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）最新指南指出，新冠病毒會附著於空氣中的「氣溶膠」（aerosol，又稱氣膠、氣懸膠體），而人類會透過吸入這些比飛沫更輕的顆粒而感染新冠肺炎。以往認為的室內社交距離為1.5公尺，但如今CDC證實，即使距離感染源超過6公尺，只要空氣中的病毒濃度足夠，就有可能染疫。

根據《華盛頓郵報》報導，美國CDC網站於7日更新的公共指南指出，病毒除了透過雙手接觸與主要的飛沫傳染外，若人類吸入的空氣中含有具病毒的氣溶膠，也會感染新冠肺炎，證實了「空氣傳染」的說法。此外，CDC更提到，距離感染源6公尺以下的傳播風險最大，但會不會感染仍取決於人體接觸的病毒量。

CDC表示，如果感染者在室內待了超過15分鐘，甚至數小時，會導致空氣中的病度濃度升高到足以傳播超過6公尺，而且即使後來感染者離開了，不久之後經過此處的人也可能吸入含有病毒的空氣而染疫。增加感染風險的因素包含，通風不佳或空氣處理不佳、感染者進行了運動、喊叫、唱歌等增加呼出呼吸道液體的活動、感染者暴露於環境超過15分鐘。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ANNA SUI限量童話禮盒，香水30ml +化妝包，特價949元