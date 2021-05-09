快訊／麗寶樂園傳大停電遊客哀號　檢修1小時復電完成

▲麗寶樂園渡假區傳出大停電。（圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

麗寶樂園渡假區驚傳大停電，9日上午11點15分左右，麗寶樂園園區整個停電，由於適逢母親節，有許多民眾到場遊玩，設施因停電無法啟用，讓民眾大呼「衰爆」，只能坐在園區瞎聊天。

樂園表示，確實有發生無預警跳電，但不斷電設備也立刻啟用，OUTLET約停15分鐘後就恢復正常。樂園部分陸續恢復，約莫1小時候就恢復正常。高空類設施當時還沒開放，所以無人受困。

台電表示，經了解後是用戶內部設備開關跳脫，已於12點30分復電完成。