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中正女大生幫爸慶生後失蹤14年　嬤曝「神明指示」：她會回來

記者陳俊宏／綜合報導

中正大學劉姓女大生失蹤14年懸案，其大學阮姓男友日前因涉盜領他的阿嬤存款並殺害，遭台中地檢署聲押禁見獲准。女大生會不會也慘遭毒手？家屬不願揣測，但她的阿嬤始終認為，孫女還在人世，就快回來了。父親則說，見過阮男一次，但對他印象不好。

▼劉姓女大生失蹤前，還回家慶祝父親50歲生日。（圖／東森新聞）

中正女大生失蹤14年！　嬤曝「神明開示」：孫女會回來。（圖／東森新聞）

▼阮姓男子被法官裁定收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼中正女大生失蹤14年！幹員埋伏畫面曝　涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化一名就讀中正大學的劉姓女大生，2007年離奇人間蒸發，她失蹤前還回家慶祝父親50歲生日，當年6月2日，父親送她到彰化火車站搭車，由阮姓男友到嘉義火車站接她回租屋處；6月5日晚間，她搭計程車外出後就失去音訊。

事隔14年，阮男妹妹發現他擅自提領失蹤2年阿嬤的存款，雙方鬧上法院，引發檢警關注。日前檢警在阮男住處搜出疑似阿嬤骨骸等證物，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。至於劉女失蹤是否與阮男有關，仍待進一步調查。

中正女大生失蹤14年！　嬤曝「神明開示」：孫女會回來。（圖／東森新聞）

▲▼阿嬤拿著孫女的大頭照，深信人會回來。（圖／東森新聞）

中正女大生失蹤14年！　嬤曝「神明開示」：孫女會回來。（圖／東森新聞）

孫女失蹤14年，阿嬤問遍各地廟宇神明，堅信孫女還在人世。阿嬤表示，她問神明都說孫女要10多年後才會回來，「才會跟我們見面，我也是覺得這1、2年大概會回來」；不會想說孫女被阮男殺害，「孫女個頭高大也不輸他，他還比我孫女矮小。」

阿嬤說，她知道孫女上大學有和班上一位長頭髮的阮姓男同學交往，還曾經帶回家1、2次。女大生的爸爸也說，有看過對方，「不曾帶回我們家，我有在火車站遇到過他，印象就不好，我怎麼可能讓她帶他回家。」家屬現在只希望人趕快平安回家。

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