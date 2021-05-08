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幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飄罵「囂張三小」...王定宇看傻眼

▲陪同許采蓁拜票的藍衣男子，不滿店家不給臨停而臭罵店家。（圖／翻攝自YouTube／HAN-JHOU KOO）

▲陪同許采蓁拜票的藍衣男子，不滿店家不給臨停而臭罵店家。（圖／翻攝自YouTube／HAN-JHOU KOO）

 記者蘇晏男／台北報導

前高雄議長許崑源去年墜樓身亡後，女兒許采蓁稱要延續父親志業，投入參選2022高雄市議員，但近日許采蓁拜票時，一名陪同的藍衣男子到一家店家協調停車未果，卻在事後回頭飆罵他們，讓店家氣到在網路踢爆此事，並附上監視錄影器畫面，詢問「這樣真的無法可管嗎？」對此，民進黨立委王定宇在臉書轉發影片並直呼，真有這種拜票的方式？

影片中，一名穿著藍色上衣的男子手持花束進入店家，表示「議長的女兒要拜訪，可不可以借停一下」，店家探頭往店外瞧了一下，隨即回覆「沒辦法，不好意思」，男子聽聞後轉頭離開，並以台語唸著，「那我跟她說」；過不久，男子與許采蓁一同踏進店家，而許采蓁禮貌地邊遞名片邊說：「你好，母親節快樂，這是我的名片，我叫做采蓁，我現在有繼續做服務，如果有什麼需要我們的地方，歡迎都可以撥電話給我們，謝謝，謝謝。」

但待陪同許采蓁離開後，原全程都客氣講話的藍衣男子因不滿遭店家拒絕請求，一改態度，回到店家大聲咆嘯，「里長在這裡，我跟你拜託，你竟然跟我嗆這一句話，我吞不下這口氣，你做不到，你做不到，你很囂張？隨便停一下，10分鐘，停一下，大家是鄰居...一點面子都不賣，里長也不賣，你太大牌啦，你囂張三小，太過分了...最起碼要懂一點做人的道理嘛。」

店家今（8）日在PTT八卦版踢爆此事，並在YouTube上傳監視器畫面。店家表示，「那時候正在營業，前議員女兒旁的男子進來問可不可以停車，但是畢竟我們在營業就拒絕了，結果事後他竟然跑進店裡咆哮說我們很囂張啊，你是三小，不給他面子，還說我爸沒教好我，請問這樣真的無法可管嗎？」

至於事件後續，店家補充，藍衣男子後來叫里長來作證，然後警察來了說對方在店內咆嘯，沒辦法對他做任何處置，頂多只能用社維法處理，但高機率不起訴，且還說以後要喬車位可以叫警察來協調，還說騎樓可以停車。店家納悶，「所以有人在店內咆嘯無法可管？」

對此，王定宇在臉書轉發影片，直呼「天哪！真有這種拜票的方式？務必看完全部，你才會知道什麼叫太誇張！」而在PTT看到此消息的網友，則紛紛表示，「嚇死人了」、「原來這就是做人的道理啊」、「許崑源的女兒？我好像懂了什麼」、「小跟班連停車位都搞不定，在那森77，怪別人不給面子喔」、「跑進別人店裡大小聲，根本就是侵門踏戶戶，還有臉說店家」。

此外，網友也灌爆許采蓁的臉書粉專，批評，「還沒有當官官威還挺大的」、「不給臨停就要被罵臭頭，這什麼流氓團隊？」；也有人留言呼籲，「許采蓁要出來道歉嗎？」

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