人妻辣照曝光！滿身刺青露性感大腿根　刺上「超級英雄」只為愛兒

▲福絲特全身刺滿超級英雄。（圖／翻攝自IG／_rosalie_official_，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

德國33歲超辣人妻福絲特（Juliane Förster）有個超愛英雄漫畫的兒子，不論是漫威系列的鋼鐵人還是DC系列的蝙蝠俠都是孩子的最愛，而這也激發她把這些超級英雄刺在身上的靈感，全身上下的彩色刺青加上身材姣好的亮麗外型，讓她成為一名模特兒，且個人IG也有約15萬名粉絲追蹤。

太陽報報導，福絲特來自德國歐本多夫（Oberndorf），與家人同住生活，育有3名孩子，包括現年15歲兒子康斯坦丁、2歲的康納（Connor）及5歲繼子泰勒（Tyler）。依據她的說法，她在18歲那年有了第一個刺青，此後刺青數量陸續增加，且在當年才3歲的康斯坦丁影響之下，就把漫畫中的超級英雄刺在身上。

依據她的IG照片，可見大腿處有美國隊長、蜘蛛人還有鋼鐵人，小腿則有小丑的臉。

福絲特透露，多年來這些刺青花費的總金額約新台幣200萬元左右，如今只剩下右側臀部及臉部沒有刺青，身上的刺青數量早已數不清，「我喜歡和兒子們一起看電影，迫不及待想在康納、泰勒長大之後，向他們介紹所有超級英雄。」

福絲特身上的刺青色彩鮮豔，加上亮麗外型，為她帶來模特兒的工作，成為IG紅人，擁有約15萬名粉絲追蹤，但這些顯眼的刺青也讓部分鄰居感到驚訝。

她說，她並不後悔把錢花在刺青，有些人認為這些刺青太誇張、有些人說看起來很棒，不會太在意別人的想法，「但世界正在改變中，希望人們對身體藝術的態度也會跟著改變。」

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