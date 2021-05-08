里警強力臨檢小吃部＋釣蝦場＋KTV＋電子遊戲場　鞏固治安

▲里港警分局針對轄內小吃部等場所實施擴大臨檢勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

最近接連發生多起重大社會治安事件，地點多為酒店、舞廳，KTV等易發生犯罪場所，引發各地民眾關注，為遏制不法、掃蕩犯罪，里港警分局於7日晚21時至8日1時，針對轄內小吃部、釣蝦場、KTV及電子遊戲場等易滋事的場所實施擴大臨檢勤務，雖未查獲不法，但已強化轄內治安維護。

▲▼臨檢、盤查身分。

里港分局分局長楊龍祥親自率領偵查隊及各分駐（派出）所警力，針對轄內多處小吃部、釣蝦場、KTV及電子遊戲場實施臨檢，盤查可疑人車，查證身分證件資料，讓藏匿的犯罪者無所遁形。

警方在臨檢同時也勸導店家及顧客在飲酒作樂之餘，亦應衡量自身狀況，勿過量飲酒，以避免危害身體健康，也防止因黃湯下肚後與他人爭執，甚至鬥毆等傷及和氣等的情事發生。

警方說，由於刑法第149條聚眾不解散罪及第150條聚眾施強暴脅迫罪，也已在2020年1月15日經總統公布後施行，警方遇是類情形，絕對依法究辦，呼籲民眾應遵守相關法律規定，以免觸法。

分局長楊龍祥表示，針對不法分子藉機滋事、擾亂社會治安等情事，必定嚴正執法，期透過事前規劃性的路檢、臨檢等勤務，強力執法以達約制易滋事場所，進而遏止相關街頭暴力犯罪，展現警方執法決心，鞏固轄內治安品質。

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