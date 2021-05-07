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社會 社會焦點 保障人權

一天闖2次美髮店！台南男「猛扯褲解放」　她剪髮到一半傻眼了

▲▼剪刀,園藝剪刀,鐵剪刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿傑突然闖進美髮店裸露下體。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）日前突然跑到某間美髮店內，將自身的褲子脫下後，公然將生殖器露了出來，讓在場的設計師、客人都當場嚇壞。對此，台南地院審理後，依法判阿傑拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前基於意圖供人觀覽、公然猥褻之犯意，於2月某日早上闖入台南某間美髮店內，將自己的褲子拉下後，又翻開內褲並露出生殖器，進行公然猥褻行為，而更誇張的是，阿傑被驅離後，又於同日下午重新又來到該間美髮店，用同一種方式進行猥褻行為，其誇張又噁心的行徑，讓當時在該店進行美髮造型的客人、設計師都當場傻眼。

一名設計師見狀後，立即報警處理，而警方獲報後調閱監視器畫面循線將男子逮捕到案，而阿傑到案後坦承犯行，且又有證人之證詞、監視器錄影畫面截圖、現場蒐證照片3章等足以佐證，因此其犯行勘以認定，而法官認為，阿傑的2次公然猥褻犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

法官認為，阿傑為滿足一己私慾，竟一再於公眾得以自由出入之同一場所，公然裸露生殖器，其行為已經有害社會善良風俗，也讓目擊者們受到驚嚇，造成對方身心健康不良影響，所為實屬不該，法官念及其犯案後坦承犯行，態度尚可，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，共二罪，各處拘役30日，合併應執行拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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