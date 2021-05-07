住戶返自家停車場...慘遭鐵捲門砸死　家屬悲：4月才修過馬達

▲1名男子遭自家鐵捲門砸死，據悉鐵捲門曾經在4月份維修過馬達。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區泰順街在6日晚上，1名男子正要走回自家的停車場，卻遭鐵捲門砸到，整個人瞬間被壓在鐵捲門下，鄰居見狀報警協助，警消將人救出後送醫搶救，但最後仍宣告不治，據了解該處停車場的鐵捲門，馬達的部分曾在4月份維修過。

警方調查，45歲的彭姓男子，在6日晚上6時許，騎乘機車返回位於大安區泰順街的家中，將車停好後要從地下停車場進入，但掀起的鐵捲門突然向下砸，整個砸中彭男，造成彭男當場倒地。

鄰居見狀趕忙上前幫忙，但因為鐵捲門太重，只能等到警消前往協助，將人救出後緊急送往台大醫院，但經過搶救後仍然宣告不治，目前警方通知家屬，家屬對於彭男的死因並沒有意見。

據了解，該處停車場為彭男家中所有，曾在4月中旬維修過鐵捲門馬達；停管處則表示，但如果涉及出租給別人營利的狀況，可能就要了解是否有營業登記申請，如果沒有營業狀況，就不需要營業登記申請。

另外，如果沒有營業狀況，建管處也表示，該處雖查無違建紀錄，但屬於1994年以前的既存違建，但停車設備已經塌陷，所以可能會依法查報並勒令停止使用，若繼續使用恐遭強制拆除。

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