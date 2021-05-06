「軍公教更苦」　朱立倫：減薪20年！政府帶頭當低薪慣老闆

▲朱立倫、蔡英文。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫6日為軍公教發聲。他認為，不只勞工苦，軍公教更苦，過去20年公教人員平均待遇只增加0.6%，扣掉物價漲幅，軍公教人員的薪資每年不升反降，是-0.3%，政府帶頭當慣老闆，如何要求其他企業願意跟著調升薪資。

朱立倫在臉書表示，台灣長達20年的薪資水準停滯造成嚴重的經濟發展危機以及社會問題，一再呼籲企業賺錢應該要分享給勞工，並且要打擊低薪慣老闆，但事實上政府才是帶頭當低薪慣老闆的元兇。

朱立倫指出，過去20年間，台灣的人均GDP平均成長率為3.0%，最低薪資漲幅為2.1%，平均薪資成長率1.1％，扣掉物價漲幅，換算實質薪資每年成長率只有0.2%，如此低的薪資成長幅度，造成大量人才流失，年輕人收入低也不敢生小孩，台灣的生育率去年是全球最低的。

▲朱立倫指出，軍公教實質減薪20年了。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



朱立倫認為，不只是勞工苦，軍公教朋友更苦，過去20年間，公教人員年平均待遇只增加0.6%，扣掉物價漲幅，平均軍公教人員的薪資每年不升反降，是-0.3%，每年3.0%的經濟成長不但無法享受，還要實質減薪，這樣合理嗎？

朱立倫還說，政府帶頭當低薪慣老闆，如何要求其他企業願意跟著調升薪資。政府不但應該提高公教人員薪水，更應帶頭讓經濟成長的果實全民共享才能解決少子化的問題。

有部分網友留言表示，「可是軍公教本身薪水就比外面勞工薪水高了吧」、「是軍公教苦、勞工更苦」、「薪水待遇都比其他不錯了」。