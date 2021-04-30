江啟臣遭疑出書打選戰　朱立倫：多花心力促成全黨團結





▲江啟臣新書「破浪啟程」。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席朱立倫週一與國民黨主席江啟臣會面，對於談話內容，朱立倫30日透露，他與江啟臣有非常強的共識，他們最大的責任就是讓國民黨重新贏得人民信任支持，2024重返執政的前提就是2022勝選，他指出，自己這段時間花很多心力與時間，促進黨內團結，江啟臣也感受到自己的責任，必須花更多心力在黨內團結。

朱立倫上午出席台美區域安全視訊會談後受訪表示，黨主席是一個匯集力量的角色，而不是造成紛爭的角色，自己長期以來自我期許就是團結的凝聚者，而不是團結的破壞者。黨內團結過程中，大家也很重視強化未來的領導與戰鬥力。

近日黨內謠傳朱江兩人達成協議，由朱立倫選2024，江啟臣選2021，朱立倫對此駁斥，表示他們不會窄化到個人層面，並指出自己最重視棒球團隊，團結就能夠勝選，即使沒有超級明星，但有團隊合作，一棒接一棒，每棒都打出好球，每一位也各司其職，做好的防守。

媒體追問，外界質疑江啟臣出書僅為了打選戰？朱立倫表示，他曾直接告訴江啟臣，多花心力在促成團結，與不同人士溝通，會比每天跑選舉好很多，畢竟這不是跟民進黨競選，而是黨內的責任分工。他也指出，中廣董座提出的影子內閣，是他長期以來的主張，未來國民黨會怎麼做，大家拭目以待。

至於國民黨秘書長李乾龍在替江啟臣拉票，朱立倫說，這很正常，黨內最普遍的說詞就是，參選黨主席不選2024，或是黨主席專職專任等等，下週中常會就會討論選舉辦法，無論何種辦法中常委們都能夠集思廣益，大家都會配合。