父子吵架「怒跳中彰大橋」！　兒手抓竹竿1hr獲救、爸失蹤

▲中彰大橋父子落水。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市龍井區中彰大橋昨（4日）晚間8時許經傳墜橋事件，警方初步調查，張姓父子檔當下發生口角爭執，憤而雙雙自中彰大橋上跳下，哥哥發現後急忙向派出所報案。警消經過一夜搜索，第一時間先行尋獲落水的張男，但截至今（5日）晨，落水的張父仍然下落不明，目前搜救行動仍在持續中。

警方初步調查，張姓父子檔昨夜在家中因故爆發激烈口角，兩人酒後脾氣更烈，竟互嗆「敢不敢去跳河？」隨後真騎車外出前往中彰大橋，雙雙自橋上一躍而下；當時哥哥眼見情況不對，騎車跟在弟弟身後，見到父親與弟弟墜橋後急忙報警。

▲張男在河中漂浮約1小時後獲救。（圖／民眾提供）

由於當下適逢漲潮，橋下水流相當湍急，父子墜橋當下原本還抱在一起，但不久後66歲的張父逐漸體力不支，遭溪水沖走，父子倆身影逐漸消失在夜色中。鄰近漁民發現後，立即駕駛竹筏先行搜救，並在晚間9時許於距離中彰大橋約1公里外的麗水漁港水域發現張男手抓竹竿飄浮在河面，隨後被當地里長救上岸，幸張男意識清楚，僅有輕微受傷，送醫治療後已無大礙；但同樣落水的張父則不知所蹤，警消目前仍在搜救中。

▼搜救人員昨搜索一夜，未見張父身影。（圖／民眾提供）

