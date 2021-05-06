4大國家公園約僱保育巡查員　每人每月最高加薪3300元

▲國家公園保育巡查員與蘇貞昌合影。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院昨日核定提升玉山、陽明山、太魯閣及雪霸國家公園約僱保育巡查員待遇，每人每月最高加薪3300元。對此，內政部長徐國勇6日表示，相當感謝行政院長蘇貞昌的大力支持，國家公園保育巡查員是國土最珍貴核心資源的守護者，在偏遠陡峭的山區執行艱危的巡護與救援工作，希望加薪激勵士氣，達到長期留才、攬才，讓山林經驗恆久傳承。

內政部表示，2020年7月10日蘇貞昌視察陽明山國家公園大屯瀑布時，瞭解到國家公園保育巡查員深入偏遠陡峭山區、面對瞬息萬變的氣候環境，執行巡護救援案件的艱危情況，但現行起薪卻明顯偏低，為給予更多鼓勵及保障，當場指示提升待遇。

內政部說，經他們內部研議後，行政院核定通過玉山、陽明山、太魯閣及雪霸國家公園約僱保育巡查員薪點折合率調升，每人每月加薪2200元至3300元，待遇調高後，基本月薪（不含其他加給）為2萬5935元至3萬8220元。

保育巡查員每人負責135座大安森林公園範圍

內政部指出，玉山、太魯閣、雪霸等3座高山型國家公園，面積共約27.2萬公頃，園區內超過3千公尺的高山即有157座，百岳山峰更占全台100座中的76座；而陽明山國家公園面積約1.1萬公頃，除同為起伏的山域環境外，並緊鄰大台北都會區，年遊客人次近525萬，面臨高度遊憩管理壓力。此4座國家公園整體巡查人員，每人平均巡護面積高達3498公頃，相當於每人負責135座大安森林公園的範圍。

內政部表示，第一線保育巡查員業務多元繁雜，除負責步道設施及環境清潔維護、生態資源監測、違法案件查察取締、災害事項查報等工作外，遇有山域事故時，往往第一時間抵達現場先行處置，再與消防人員合力協處救援，不僅要揹負重裝，還經常得揹負傷患、甚至大體下山，極為艱辛危勞。

對於近來登山人口與國家公園範圍內的山域事故增加，內政部說，像是2020年發生在玉山、太魯閣及雪霸國家公園內的山域事故186件，較2019年增加71件，面對突發頻繁的救災救援任務，大幅加重保育巡查員工作挑戰。

內政部強調，國家公園保育巡查員是最熟稔山林環境的第一線人員，是國家山林巡護、資源保育及救援人力上的重要資產，除加薪獎勵外，未來將持續加強保育巡查員的勤務知能訓練，並對大眾推廣正確登山安全知識，促使山林資源恆存。