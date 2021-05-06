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歡慶國際護師節！　14處國家森林遊樂區「醫事人員」免費玩5天

▲▼林務局鼓勵親子攜手走入森林、體驗大自然之美=, 太平山兒童節連假12歲以下兒童門票及蹦蹦車票免費。（圖／林務局提供，下同）

▲太平山國家森林遊樂區。（圖／林務局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

為感謝新冠肺炎防疫期間，全國第一線醫事人員辛勞付出守護國人的健康，林務局於5月12日至16日推出「國際護師節優惠活動」，凡屬醫療法第10條規定醫事人員持相關證明文件者，即可免費進入林務局轄管的14處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局表示，根據日本森林醫學權威李卿博士研究，一個月到森林旅遊一次，能夠促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性，自然殺手細胞是血液中的一種白血球細胞，能對抗並殺死受病毒感染的細胞或腫瘤細胞，國家森林遊樂區擁有完善的步道設施，是親近森林的極佳選擇，歡迎走進森林，用感官體驗自然，在綠意盎然的森境中靜下心與自我對話，卸下日常工作累積的焦慮與忙碌，讓身心獲得真正的釋放。

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▲內洞森林遊樂區必訪的是上下兩層落差的瀑布,太平山滿山的山毛櫸葉面由綠轉黃,大雪山森林遊樂區夕陽。（圖／林務局提供）

▲內洞森林遊樂區。（圖／林務局提供）

14處國家森林遊樂區包含，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源。林務局歡迎醫事人員抽空前往森林環境放鬆心情，呼吸負離子、芬多精。

林務局提醒，為防範新冠肺炎疫情，遊客入園或進入室內場館與乘車前須量測體溫，如額溫高於37.5度或耳溫高於38度的遊客，請回家休息不要入園，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須全程戴上口罩，各國家森林遊樂區第一線服務人員已配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點每日均執行至少2次消毒工作，並放置消毒用酒精讓大家使用。

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