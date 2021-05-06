切割撞死人美髮師！野人理髮曝「2月就離職」　他用一段影片打臉

▲今年4月8日發布的影片中，台中肇事美髮師方男仍是「野人理髮」一員。（圖／何姓網友提供）

記者黃君瀚／綜合報導

台中市30歲方姓理髮師酒駕撞死名嘴黃暐瀚70歲母親，網友從他的社群簡介中找到任職的髮廊出征。對此「野人理髮」2度發表聲明，強調方男是前員工2月就離職，將對謠言保留法律追訴權；不過有人發現，方男4月份還出現在理髮刀具的宣傳影片中，邊喝酒邊和另一位夥伴大談「野人理髮」的經營理念。

「野人理髮」5日下午3時10分先在臉書貼出聲明，指方男為公司前員工，早在今（2021）年2月離職，其個人社群網站使用公司店名及商標，公司暫不追究，保留法律追訴權。

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「野人理髮」5日下午5時7分又發文提到，方男確實為公司前員工兼前合作夥伴，今年2月因理念不同，於當月結束合作關係並離職，其名下店家同樣在2月變更負責人。「野人理髮」對該酒駕意外事件深感遺憾，如有不實指控，將保留法律追訴權。根據業者貼出財政部中區國稅局函文，只見2月23日已將負責人從方男，改變更登記為他人。

▲何姓網友在影片和貼文下架前先一步備份。（圖／何姓網友提供）

不過何姓網友質疑，方男4月時還有出現在理髮刀具的宣傳影片中，頭銜也掛著野人理髮，「那麼真的是2月就離職嗎？」該影片4月8日、4月9日分別在2個美髮粉絲專頁上架，隨後遭到移除。

根據備份影片，方男和另一位夥伴輕鬆喝著酒，先是暢談「野人理髮」的經營理念，強調這是一間不受框架、不受拘束的理髮廳，「不在乎其他的理髮廳到底在做些什麼，我們只做自己。」影片後半段則宣傳台灣本土髮具。

▲方男肇事後蹲在路邊滑手機。（圖／民眾提供）

回顧整起案件，方男5日凌晨3時酒後駕駛賓士，行經南區東興路一段、樹義一巷，疑似未注意路況，高速衝撞70歲陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致對方頭部重創、全身多處骨折身亡。附近住戶說，自己住28樓都聽到「很沉重撞擊聲」，那一看就知道沒辦法了。

方男肇事後還以「受到驚嚇」為由，跑去超商買了1罐海尼根啤酒喝，疑似企圖規避酒駕責任。而該超商樓上，就是他正在裝潢的新店面。