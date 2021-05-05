普妹但身材好有市場嗎？男人的答案很誠實...有「1優點」碾壓正妹

▲普妹但身材好會有市場嗎？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

對外貌協會來說，自己的另一半通常需要一定的姿色，一名網友就發文表示，如果女生的外貌並不是太出色，但卻擁有傲人身材，那在台灣會有市場嗎？貼文一出，立刻引發熱議，就有網友留言回應，「比正妹市場還大」、「普妹身材好比正妹沒身材還要搶手」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「普妹但身材好，在台灣有市場嗎」為題丟出討論，提到如果女生面貌中等，沒有到仙女下凡、絕世美人的程度，但是身材卻很不錯，在台灣會有市場嗎？

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貼文曝光後，就有網友留言表示，「醜妹、身材好一樣有市場啊」、「有身材就不普了」、「這種比正妹受歡迎」、「身材好的女生，不存在普妹」、「Pan Piano不用臉，靠身材吃飯」、「當然有，沒身材的都有市場了」、「有啊！我就喜歡這種」、「普妹才是超級搶手到爆的好嗎」。

此外，也有不少網友認為，比起外貌、身材，內在和個性其實還是比較重要，「個性開朗、好相處的會很搶手」、「真的久了就知道，好相處最重要」、「臉都會看膩、變老，但是個性這東西跟一輩子」、「個性好相處最重要」、「個性好的普妹＞個性難搞的正妹」。