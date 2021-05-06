行政薪資只開25K！老闆狠酸「沒資格領高薪」：你就是猴子

▲一名自稱「慣老闆」的網友說，自己只願開25K請行政人員。（圖／pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

任誰都希望以學歷及專長，換得理想薪資，但一位自稱「慣老闆」的網友在《Dcard》表示，以就業市場的價位，自己只願開25K聘請行政人員，「不要說什麼我開這個價位，只配請猴子」，若一個人的學經歷很漂亮、能力很好，自然就看不上這份職缺，他更直言：「你今天來面試，就是因為你是猴子。」

原PO進一步指出，雖然這很殘忍，但也很真實，「請你照照鏡子，你就是一隻猴子，因為過去該努力認真的時候，你不認真，所以你成為猴子。」他接著說，可能不少人看到這裡就已經很不滿，準備要開轟，但行政人員不需要專業技能，也不勞累，更沒有爆肝或工安的問題，「有什麼資格領高薪？」

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然而，他之所以會有這種想法，是因為剛創業時，也曾給前台總機開出35K的月薪，卻碰到一堆不合適的人，「拜託你們，沒有老闆一直想換人，有在賺錢的公司沒在差你一個5千到1萬元的薪水好不好？」他也無奈地說：「沒準備好就業就乖乖待在家，不要出來雷我這種慣老闆。」

▲原PO表示，行政不需要專業技能，也不勞累，因此「沒什麼資格領高薪」。（圖／翻攝自Pixabay）



貼文一出，隨即引起網友的怒火，「有沒有想過可能是你面試能力有問題」、「是你挑人眼光太差，不然就是標準太高，35K能找到一堆正常人沒問題」、「你開香蕉，來的當然只有猴子，25K的工作還有人要做嗎」、「換了這麼多員工，要不要思考是不是員工教育跟管理制度有問題？連個簡單前台都搞不定，挺好笑的」。

不過，也有人認同原PO說法，直言「沒講錯阿，白紙黑字合法，你可以不要應徵」、「說實在的，以行政這個職位需要的技能和專業度…很難開到多高價去找人」、「現在找到好的人根本困難…開高價進來還是擺爛，不如就26k開始測，目前反應還比較良好」。