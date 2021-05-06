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愛犬遭P字鏈活活勒死　連殺2犬寵物保姆辯：狗行為不良

▲新北張姓飼主愛犬遭P字鏈活活勒死。（圖／動保處提供）

▲新北張姓飼主愛犬遭P字鏈活活勒死。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名張姓飼主向動保處投訴，自己在「PetBacker」網路平台上媒合寵物保母，將柴犬送去寄養，兩個月後卻接到寵物死亡通知。動保處表示，該寵物保姆以同樣方式造成2隻狗死亡，向飼主辯稱寵物行為不良，才會使用P字鏈管制。

張姓飼主今年2月9日將愛犬笨笨寄養在林姓寵物保母住處，在3月10日發現網友在臉書平台表示，其所飼養犬隻被林姓保母以P字鍊取代頸圈，犬隻活動過程活生生被P字鍊繩勒死，未料在3月27日她被通知愛犬死亡。

林姓保母向她表示，為制止犬隻不良行為，將P字鍊套於笨笨頸脖上時，犬隻突然激動致P鍊繩纏繞脖子造成窒息死亡。

▲新北張姓飼主愛犬遭P字鏈活活勒死。（圖／動保處提供）

經動保處現場查核，得知為網路媒合寵物保母，不僅未領有合法登記證，且因不當使用P字鍊造成犬隻勒斃死亡，從事非法寄養業已違反動物保護法第25-2條處新台幣10萬元罰鍰；過失傷害造成犬隻死亡，依動保法第30條處1萬5,000元罰鍰，總計裁罰11萬5,000元。

訪談紀錄中，林小姐承認為防止犬隻不受控，她使用P字鏈控制犬隻，但不知道因此使犬隻窒息死亡。

動保處表示，P字鏈又叫P鏈，是一種鋼製項圈，通常為訓犬人員使用，當狗帶上這頸圈，向前衝跑時，頸圈會在繩結作用下，自動產生縮緊，其作用力在頸部，會讓犬隻感到不適，而停下來向回退。使用P字鏈稍有不慎，將會使犬隻窒息，依動保法第30條可處1萬5千以上7萬5千以下罰鍰。

另外，動保處強調，民眾寄養寵物務必慎選合法登記及領有寵物寄養許可證的業者，非法寄養不僅對犬隻生命安全無保障，更可能因環境、飼養不佳造成犬隻傷害。在選擇寄養、買賣業時，須注意是否有許可證字號才是合法業者，若飼主寄養寵物發生消費糾紛，可向消保官申訴，萬一出現虐待動物情形，會依動保法追究責任，飼主也可請求民事賠償。

▲新北張姓飼主愛犬遭P字鏈活活勒死。（圖／動保處提供）

▲犬隻周圍沒擺放糧食、水。（示意圖／動保處提供）

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