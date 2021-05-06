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老婆體重從52→85　腰圍比他粗2倍！健身男求解：肥還永遠在逃避

▲韓國時尚圈的不良減肥風氣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲適當瘦身除了讓體態好看，更重要的是能維持健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

近年來許多人開始追求更好的體態，各種減肥方法盛行，不過瘦身需要持之以恆，不少人在半途中放棄。一位男網友就分享，他的老婆在結婚後體重從52公斤增加到85公斤，已勸說2年都沒用，讓他相當無奈，也擔心老婆的身體健康受到影響。

原PO昨（5）日在臉書「靠北婚姻2.0」發文指出，他和老婆交往到結婚將近17年，老婆165公分，從一開始52公斤至今已上升到85公斤，「真的快看不下去了！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

原PO表示，他2年前就開始勸老婆減肥，但對方只會說是他養肥的、幸福肥，「到底關我屁事，我們也只有3、4個月吃一頓比較好的，其他三餐都自己決定」。

原PO指出，前年老婆有辦健身房會員，前半年大概1個月去1次，後半年直接放生會籍，也提到他自己有在重訓，「她的腰和大腿比我這個80公斤有練過的還要粗2倍吧，出門都會被質疑是不是帶老母出門？」

原PO無奈的說，「當初愛上你的個性跟貼心自然，但我沒說愛上你的肥肉吧」，認為目前老婆的體重已經到影響健康的地步，卻遲遲不願減肥，「有女生能分享明明知道自己肥還永遠在逃避是什麼心態嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

不少女網友湧入回應，「你重訓帶著她一起出門，陪著她一起修正飲食，行動和鼓勵永遠勝過說一堆你覺得是勸，但實際是讓人不想聽的話」、「多帶她出去玩，多拍照，看到自己照片才會有所驚嚇」、「沒有戀愛的感覺就不太會在乎了吧！（個人覺得）」、「我老公是直接找吸引我的事物，跟我談條件減肥，然後我們一起去看醫生，運動也是一起去」。

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