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奇葩小三逆襲傳訊「我外遇了」　人夫被豬隊友害慘...毀掉一個家

▲桃園市林姓男子懷疑妻子與人有染，去年12月找來姪子與弟弟對被害人砸車歐人洩恨。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲奇葩小三「自爆式示威」，害慘了人夫...（示意圖／pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名張姓人夫禁不住誘惑出軌，長期隱瞞妻子，怎料小三竟拿他的手機傳訊給正宮「我外遇了」，導致夫妻倆因此離婚。彰化地院審理後，上月15日依偽造準私文書罪判刑3個月，可易科罰金9萬元。

判決書指出，張姓男子與陳姓妻子結婚近20年，育有2個孩子，卻在2017年發生婚外情，跟張姓小三交往約1年6個月。

2019年4月3日，張女以想查看照片為由，拿走張男手機，卻趁機以男方名義傳訊給正宮「我外遇了，但我無法跟你離婚」、「我選擇傷害那個女人」、「請你給我時間彌補對她的傷害」。

張男在庭上表示，當時小三傳完還給他看內容，氣得他馬上提出分手。他解釋，雖然外遇是事實，但其他內容都不是他想跟前妻講的，也沒想過跟妻子離婚，更沒有想傷害過張女，所以這一年半都在花時間彌補、陪伴。

張男說，這封簡訊對他家庭影響非常大，在家裡掀起一股滔天巨浪，導致妻子和他離婚，甚至長期赴精神科就診。他坦承，其實他和張女一直都想結束這段關係，只是他不敢主動提分手，深怕對方會生氣，因為張女之前一直拿這件事情要脅，他更擔心妻子知情。

陳姓妻子說，她收到簡訊後嚇壞，盯著簡訊看了很久，一度以為丈夫在開玩笑，後來整個家裡炸鍋，成天都在吵架，「他（丈夫）超級鴕鳥，不可能授權被告傳這封簡訊，但我因為這件事在精神、家庭、生活、生命的損失，是任何人都無法體會的，我看精神科，記憶力大幅衰退，有憂鬱傾向，醫生說是感情創傷造成的。」

事發隔天，張姓小三以自己名義補傳簡訊給正宮「昨天那2封簡訊是我傳的」，但出庭時卻改口，堅稱簡訊是經男方同意才傳，遭張男否認。法官審酌種種跡證，認為張女說詞不足採信，上月15日依偽造準私文書罪判刑3個月，全案仍可上訴。

 
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