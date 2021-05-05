LINE全球海外最大總部在台灣！直擊4公尺熊大住進3000坪辦公室

▲LINE 台灣新總部直擊。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

LINE 今年在台經營進入十週年，辦公室歷經了第四次搬遷，現在台灣總部轉移到台北內湖，佔地 3,000 坪的空間，並且宣布即將招募百名工程師進駐，未來將拓展 AI 與娛樂業務，成就 LINE Corporation 全球在海外最大的辦公室。

4公尺熊大與臉部辨識系統都是「台灣製造」

LINE 全新辦公室座落於台北內湖宏匯瑞光大樓，一共有七個樓層，一、二樓是半開放式空間，三樓以上的地方則是 LINE 台灣員工辦公區域，總面積超過 3000 坪，容納辦公室近 900 名員工。

辦公室一樓大廳挑高 6 公尺，坐鎮大廳的正是 100% 由台灣製造的熊大，身高高達 4 公尺、以專業精巧的手工縫製，是全世界最大的熊大（Mega Brown）。

▲LINE 辦公室一樓大廳挑高 6 公尺，坐鎮大廳的正是 100% 由台灣製造的熊大，身高達 4 公尺。（圖／記者洪聖壹攝）

在大廳一旁配有 LINE Café 提供簡餐與咖啡、茶飲，這方面是 LINE 與第三方公司合作的餐飲服務，員工用餐會有折扣，一份貝果加上精選咖啡 50 元不到。

2020 年 LINE 把過去的兩大 AI 產品線，整併為「LINE CLOVA」，當時台灣技術長陳鴻嘉透露，2021 年將與台灣在地企業合作，把 LINE 的 AI 技術應用在產品當中，稍早陳立人親自嘗試了全球第一個以人臉辨識技術管理進出的LINE辦公室 CLOVA技術，實測辨識時間不到一秒，接下來將會規劃更多貼近生活的科技應用。

▲LINE台灣總經理陳立人實測臉部辨識不到一秒就能精準辨識身份。（圖／記者洪聖壹攝）

LINE 指出，這項臉部辨識系統是 LINE 集團在世界各地第一個應用人臉辨識來管理人員進出，也是 CLOVA FaceSign 人臉辨識技術在台首個與硬體設施結合的應用。員工只要刷臉就能進出辦公空間，系統可即刻確認身份，不僅省去刷識別證時間，在疫情期間也避免掉任何接觸。

充滿綠意的 LINE Park 辦公空間

繼續前往二樓，可以看到斗大的 LINE 招牌，接著會看到 LINE Care 辦公區域，簡單的說就是總務、IT 的區域，提供給所有辦公室員工進行電腦故障排除、來賓出入申請的地方。

一旁有一片落地窗，這是全新辦公室的一個叫做「LINE Park」的訴求，除了辦公室 80% 的照明都使用節能燈具，也希望透過大面積的臨窗開放空間，把公園延伸到辦公室，讓員工可以一邊享受大地綠景、一邊工作。

▲▼LINE 針對全新辦公室提出「LINE Park」的訴求，讓員工可以一邊享受大地綠景、一邊工作。（圖／記者洪聖壹攝）

在 LINE Park 訴求當中還包含全棟共 40 間的會議空間，在座位規劃上也比照日韓總部的營運模式，開放員工選擇公共空間彈性座位，讓員工的工作模式更有彈性。

▲▼LINE 在綠意需求下，打造共 40 間的會議空間。（圖／記者洪聖壹攝）

LINE 台灣總經理陳立人補充，不只二樓，所有辦公樓層都配置了與自然共處的辦公空間，團隊重新設計了每一張小凳子、重新挑選椅子跟桌子，不僅顏色，甚至還測試咖啡打翻了擦不擦得乾淨。希望能夠把整個辦公空間做到最好、成為一個最能激發創意的的空間。

▲LINE所有辦公樓層都配置了與自然共處的辦公空間。（圖／記者洪聖壹攝）

打造 LINE Studio 落實原創內容

記者認為此次參觀 LINE 台灣辦公室的重頭戲是 LINE Studio 的地方，相較日本東京的 YouTube Space 、台灣Yahoo TV Studio 來說規模都比較小，但是 LINE 投入這塊領域的意義卻非常重大，因為這代表 LINE 在台灣對於原創內容更加重視。

▲因應直播、節目拍攝需求，LINE 在台灣全新打造LINE Studio。（圖／記者洪聖壹攝）

▲LINE Studio提供了梳化空間。（圖／記者洪聖壹攝）

對此，LINE 期待之後提供給用戶更完整的影音內容，也能與合作夥伴建立起更多元的合作模式。陳立人指出，現在的 LINE Studio 主要是因應直播、節目拍攝需求所建立，因為過去拍攝 LINE TV 的節目都是委外，現在會慢慢轉為內部拍攝。此外，團隊也發現消費者朝向影音、娛樂移動，希望在未來跟各地創作者創造更多影音原創內容，直播節目或者轉播活動。

▲LINE Studio 希望跟各地創作者創造更多影音原創內容，直播節目或者轉播活動。（圖／記者洪聖壹攝）

整合 LINE 現有資源、擴大徵才

談到遷移辦公室的原因，陳立人回應，單純就是業務拓展考量。LINE 現在月活躍用戶數大約是 2100 萬，在日常工作當中，很多本身服務的性質、行銷的操作方法，本來就需要跨團隊、跨業務，新辦公室提供彈性的座位、共同辦公空間，將可以讓員工有更流暢的溝通、提升溝通效率，加上 LINE Bank 本來就沒有辦公空間，因此希望能找到一個能夠讓 LINE、LINE Bank 團隊共同協作的地方。

隨著員工人數增加，LINE 也制定了自己的 LINE Style 員工守則共 11 項，陳立人最喜歡的是其中一個 99%-1% 原則，希望員工能夠多花點時間在解決問題上面。

▲隨著員工數增加，LINE 打造了 11 項員工守則。（圖／記者洪聖壹攝）

為提供給員工舒適輕鬆的辦公環境，LINE 新辦公室的各樓層皆設有許多休憩空間，包括按摩室、遊戲間、冥想休息室、哺乳室、醫護站等。除了福利設施外，LINE 也關注員工的心靈健康和業務外的學習發展，長期以來鼓勵跨部門交流，除了運動日、家庭日，LINE亦希望藉由豐富的員工福利，充分照顧員工生活的需求。

陳立人表示，這個辦公環境是 LINE 在全球海外最大的辦公室，LINE 在近年推動「LINE 開發社群計畫」，今年預計舉辦超過 15 場社群活動，並將於 5 月 22 日在全新的辦公室中舉辦第三屆 LINE Taiwan Developers Recruitment Day，今年底前要為在台開出的 20 種技術職缺，總招募人數超過 100 人。