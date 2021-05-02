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Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

▲▼打字,輸入。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲使用手機鍵盤打字對於長輩來說不是相當方便。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

在台灣最多人使用的通訊軟體莫過於Line，除了可以打字、傳送貼圖之外，也可以傳送語音訊息，對於無法空出手或者是不善於打字的族群是相當好用的功能。不過，有網友發文指出，其實自己對於語音訊息感到相當困擾，時常碰到不方便聽取的情況，偏偏一些長輩又喜歡傳語音訊息，就得等到有空閒才能回覆。

原Po在 PTT WomenTalk 板發文表示，語音訊息的功能，雖然本意是希望大家可以更加便利地傳遞訊息，但卻造成她相當大的困擾，「常常收到語音訊息，不是人在外面不方便馬上聽，不然就是語音品質很差，難以理解語音的內容」。

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原Po接著指出，偏偏身邊有些長輩與朋友相當依賴這功能，「都要等到有空閒的時候，在安靜的環境下仔細聽，才能處理他們的訊息」，讓她直呼，為了得到他們所發出的資訊，需要耗費很大的成本。

對此，不少擁有相同意見的網友同意說道，「很討厭語音訊息，寧願他用語音輸入打錯字也沒關係」、「遇到談生意案件用語音訊息的，真的會想揍人，自私的傢伙」、「我也對語音訊息很感冒，很自私的行為」、「最討厭以為有人情味的那種語音，超煩又超沒意義」。

不過，也有另一派網友提出不同的見解指出，「長輩能接受」、「長輩打字慢、眼睛不好，用語音訊息對他們來說比較省力，所以可以體諒」、「老人老花眼問題打字無法對焦很痛苦啊」、「長輩可以接受，其他都忽略」。

 
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