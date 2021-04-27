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血月現身！花蓮海洋月光賞星船　無光害欣賞月全食

▲太陽光通過大氣層折射，紅光會偏折照射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來就是暗紅色，因此也被稱為血月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

太陽光通過大氣層折射，紅光會偏折照射到月球表面，所以月全食的月亮看起來就是暗紅色，因此也被稱為血月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動，5月26日及6月5日將舉辦「海洋月光賞星船」，由星星王子陳冠榮天文專業講師帶領遊客搭船賞月及欣賞美麗星空，解說月相、星座故事及花蓮地景，其中5月26日的活動更能看到難得一見的「月全食」(俗稱血月)，讓民眾在最沒有光害的大海上一窺浪漫的緋紅月光海與寂靜的繁星。

▲太陽光通過大氣層折射，紅光會偏折照射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來就是暗紅色，因此也被稱為血月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「海洋月光賞星船」讓民眾在最沒有光害的大海上一窺浪漫的緋紅月光海與寂靜的繁星。

觀光處長張志翔表示，近年來海洋休閒活動蓬勃發展，花蓮賞鯨業是全台翹楚，花蓮縣政府為了在七、八月旺季之外，於海況亦佳的春秋兩季協助業者多角化經營，舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊六大系列活動，其中與賞鯨業者合作舉辦「海洋月光賞星船」，上半年開設5月26日「月光海船班」和6月5日「星光船班」，期為海洋休閒產業注入活水。活動報名費為每人新台幣699元，將於5月4日上午10點於活動官網（https://www.starseahualien.tw/）開放報名。

▲太陽光通過大氣層折射，紅光會偏折照射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來就是暗紅色，因此也被稱為血月。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

26日活動最大亮點是配合月全食天文現象，開設月光海船班，帶領大家欣賞「血月」奇景。太陽光在經過地球大氣層時，藍光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，紅光則會偏折照射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來就是暗紅色，因此也被稱為血月。

花蓮縣政府今年推出「流星花蓮-山海星光」天文旅遊四季六大系列活動，讓花蓮一年四季、從早到晚都好玩！系列活動包含「銀河‧螢河」賞星賞螢活動、「海之星‧星之海」賞星食魚體驗、「海洋月光賞星船」、「星光疊石音樂會」、「銀河穀稻饗宴」、「天文大師教你拍」星空攝影課程等，更開設天文解說培訓課程及認證考核，更多資訊請見活動官網。

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