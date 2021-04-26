旗山國有林班地慘淪垃圾場　曳引車司機被揪出

▲保七警會同屏東林區管理處等單位，查獲梁姓男子涉嫌傾倒事業廢棄物 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市田寮區新興路路旁旗山事業區第110林班國有林地遭傾倒廢棄物，保七總隊獲報會同林管處及高雄市警方、環保署調閱監視器追緝，查獲梁姓曳引車司機涉嫌偷倒，訊後依廢棄物清理法送辦。

▲▼傾倒地點、蒐證。

保七總隊第八大隊日前接獲屏東林區管理處通報，高雄市田寮區新興路路旁旗山事業區第110林班國有林地遭傾倒廢棄物，立即會同環保署南區環境督察大隊、該林管處及高雄市湖內警分局等人員共同前往現場進行會勘，發現該大批事業廢棄物，影響交通安全與道路觀瞻、環境衛生。

▲▼廢棄物。

立即調閱該路段周圍監視器展開查緝，發現梁姓曳引車司機於2020年年底，利用夜深人靜之時，以帆布遮蓋車體規避查緝，駕駛曳引車（俗稱大牛）隱密載運廢保溫材、廢防火材料、電焊條、廢石膏板、廢木材、廢金屬混合物等廢棄物到該處傾倒棄置，立即傳訊到案，訊後依違反廢棄物清理法移送臺灣橋頭地檢署偵辦。

保七總隊第八大隊呼籲，為維護國土安全、保護環境，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，對於企圖污染環境、破壞森林者，絕對嚴懲嚴辦。民眾若便宜行事、心存僥倖並挑戰公權力，恐涉違反廢棄物清理法或依森林法處罰最高新臺幣30萬元罰鍰，甚至遭受牢獄之災。

第八大隊呼籲民眾若發現有破壞山林訊息，可向林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺、保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）或保安警察第七總隊各大隊反映，共同守護珍貴的山林環境。

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