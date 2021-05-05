▲ 台東知本天山農場辦理金針宣傳，推廣台東「針」美之旅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農糧署東區分署為推廣營養美味的金針，5日於台東知本天山農場辦理金針宣傳推廣，現場除展示國產乾金針及料理外，更能將綻放成黃橙色的金針花海盡收眼底。天山農場種植的金針，開花較早，花期從4月開始至7月，置身在盛開的金色花海中，淡淡清香伴隨著蟲鳴鳥叫聲，能讓人忘卻世俗紛擾，靜心感受大自然的洗滌，邀請大家同來體驗這趟「忘憂」之旅。

農糧署東區分署表示，天山農場種植的「金針菜台東7號」，為台東區農業改良場101年6月命名的新品種，顏色橙黃鮮豔、耐保存，花蕾適合無硫加工，無論是鮮炒或是煮湯，都沒有湯色變黑及二氧化硫超量的問題，食用口感鮮甜；乾製品更帶有暖暖陽光的香味，因而有「陽光金針」之稱。

農糧署東區分署指出，金針富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等成分，保健養生價值極高，而且色美、味清香，適合與各種料理搭配使用。金針鮮蕾可以直接炒食、裹粉酥炸，乾金針則是佛跳牆、金針香菇雞湯、金針排骨湯等傳統佳餚的重要食材，賞花之餘，也別忘了品嚐美味的金針料理。有興趣的民眾可向台東縣農會東遊季溫泉渡假村(089-516111)洽詢「幸褔農遊賞花趣」半日遊套裝行程。

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