諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供)

記者洪巧藍／台北報導

華航案延燒到諾富特飯店，目前累積28人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布最新病毒基因定序結果。諾富特相關7人全部都屬於英國變異株，從首例房務主管（案1120）到新增的房務、餐飲部員工、外包水電工以及房務丈夫、女兒都是同一序列，屬於同一事件；另機師案1102一家三口雖然是英國變異株，但序列不同，屬獨立事件。

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▲指揮中心5/5公布機師及旅館感染事件關聯圖。（圖／指揮中心提供）