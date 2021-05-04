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社會 社會焦點 保障人權

90公斤保母哄睡竟悶殺11月大男嬰！二審再判3年半

▲▼10月兒被重壓19分鐘喪命　母淚訴「我的孩子想活命」保母(圖遮臉)：我1個月才領2萬多。（圖／記者劉昌松攝）

▲廖姓保母(圖遮臉)悶死男嬰，二審判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市私立連鎖托嬰中心「我們的」托嬰中心內湖分店，2019年4月間發生一起保母悶死男嬰事件，當時廖姓保母為哄11個月大的男嬰午睡，竟用身體重量壓制男嬰，讓他趴著午睡，結果男嬰窒息而死。保母被依照「過失致人死罪」提起公訴，一審將她判刑3年6月。案經上訴，二審高等法院4日仍將她判刑3年6月，可上訴。

據了解，遭判刑的保母從高職畢業後，就開始幫忙照顧親戚家的小孩，至今已有近20多年保母經驗。她在2014年考取保母人員技術士證照，並在男嬰2個月大時，就在托嬰中心內照顧該名男嬰。而案件發生後，警方也公布當時的監視器畫面，發現當時男嬰在被壓制的過程中，曾不斷揮舞小手、扭動身體想要逃脫，但體重約80、90公斤的保母卻未罷手，反而加重雙臂及大腿的力道，悶壓男嬰頭頸部長達19分鐘，最後男嬰窒息死亡。

而檢警偵訊保母時，她供稱，該名男嬰是所有孩子中年紀最大的孩子，若是男嬰不午睡、玩玩具發出聲響，將會影響到其他嬰兒休息，所以她才會依照先前的經驗，以身體壓制男嬰，希望男嬰不要亂動，乖乖午睡。此外，保姆也提到自己在離開前，也有摸男嬰的背，確認男嬰的呼吸心跳才離開。但檢方不採信，仍依照「過失致人死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定保母有罪，但因符合自首減刑要件，因此判刑3年6月。檢方認為保母不符合自首，因此以判刑太輕為由上訴，高等法院二審審理後，4日宣判。高院認為保母確實成立「過失致人死罪」，但也符合自首減刑要件，因此認為原審判決合理，駁回檢方上訴，維持3年6月的刑度。可上訴。

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