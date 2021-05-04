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社會 社會焦點 保障人權

暴衝堂哥63瓶汽油縱火燒死堂妹、燒傷堂弟　無期徒刑定讞

▲▼ 林園縱火亡 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄林園區日前發生縱火案，兇手竟是隔壁堂哥。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市林園區某民宅去年3月間傳出火警，造成1死1傷的慘案，檢警調查後，發現縱火者竟是比鄰而居的王姓堂哥。原來堂哥先前與死者堂妹、堂弟曾因烤肉起衝突，挾怨報復，購買63瓶汽油後，用電擊棒引燃汽油。一二審均將王男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院審理後，4日駁回上訴，處無期徒刑定讞。

判決指出，51歲王男與當時48歲的堂妹一家比鄰而居，2019年2月間，堂弟（40歲）邀請朋友前來家中烤肉，但王男不滿堂弟等人喝酒吵鬧，先丟石頭制止，之後更拿高爾夫球桿前去理論，最後雙方互毆後互控傷害，2人都被起訴。王男懷恨在心，多次放話：「我一個人配你（堂弟）全家！」

王男積極進行復仇，在去年2、3月間，多次到加油站購買汽油，最後總計購買了30公升汽油，並自行分裝成63小瓶。3月5日深夜，王男從自家2樓跨過女兒牆到堂妹家中，並在陽台、神明廳、樓梯口陸續擺放汽油瓶，還將其中5瓶汽油潑灑在堂妹、堂弟房間門口及走道上。王男部置妥當後，持電擊棒敲擊堂妹的房門，堂妹被驚醒，見王男出現在房門口，嚇得大喊「趕快報警」。

王男不慌不忙，打開電擊棒引燃火勢後，隨即逃離現場。堂妹因房門著火，被困在房內活活被燒死，堂弟開門看見火勢，不得已破窗跳樓獲救，但全身仍有超過3成面積受到2至3度燒燙傷。案發後檢警鎖定王男追緝，王男躲藏14天後，溜回家拿止痛藥被活逮。檢方依照「家暴殺人罪」對他提起公訴。

法院審理時，王男否認具有殺人犯意，辯稱只是教訓他們而已，「沒想到電擊棒會引燃火勢」。但法院根據他事先找朋友安置寵物，又託母親收取房屋租金，顯見有逃逸躲藏的預備，已具有殺人故意。一二審法院均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

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